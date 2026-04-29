Apple sẽ tung ra tới 2 thiết bị Ultra?

Những tin đồn về chiếc iPhone Fold đầu tiên không hề mới nhưng thông tin về tên gọi của thiết bị lại khá trái chiều. Giờ đây, một báo cáo mới cho rằng Apple không chỉ đã quyết định tên gọi cho chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên mà còn có cả một thiết bị cao cấp khác.

Chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple là iPhone Ultra

Apple có thể sử dụng tên iPhone Ultra cho chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của mình, dự kiến ​​ra mắt vào mùa thu này. Theo một báo cáo của Macworld, công ty đã quyết định tên gọi này cùng với Apple Watch Ultra và chip M1 Ultra để trở thành một trong những sản phẩm tốt nhất và đắt nhất của hãng.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Tương tự như iPhone Air năm ngoái, Apple sẽ không coi iPhone Ultra là một phần của dòng iPhone 18. Tuy nhiên, chiếc điện thoại màn hình gập này sẽ được công bố cùng với các thiết bị iPhone 18 Pro.

MacBook Ultra cũng sắp ra mắt

Chiếc MacBook được đồn đoán từ lâu với màn hình cảm ứng OLED cũng có thể sử dụng tên gọi Ultra. Đây sẽ là một sản phẩm mới trong dòng MacBook Pro, cũng là chiếc máy tính xách tay đầu tiên của Apple có màn hình cảm ứng.

Giống như iPhone Ultra, MacBook Ultra dự kiến ​​có giá cao hơn đáng kể so với các mẫu MacBook hiện có. Chiếc máy tính xách tay này cũng được kỳ vọng cung cấp một số tính năng mới, khác biệt rất nhiều so với MacBook Pro.

Ban đầu, sản phẩm được dự kiến ​​​​trình làng vào cuối năm nay nhưng việc ra mắt có thể bị trì hoãn đến nửa đầu năm 2027 do tình trạng thiếu bộ nhớ.

Những thiết bị nào khác có thể được "Ultra"?

Một thiết bị khác sẽ có phiên bản Ultra là tai nghe không dây AirPods. Cũng có tin đồn cho rằng Apple đã nghiên cứu và phát triển một chiếc iPad màn hình gập lại trong nhiều năm. Đây là sản phẩm ưu tiên hàng đầu của John Ternus, người sẽ thay thế Tim Cook làm CEO của Apple vào tháng 9. Nếu thiết bị này được tung ra thị trường, chúng cũng có thể được gọi là iPad Ultra.

Trong số các điện thoại thông minh Android, tên gọi Ultra được dành riêng cho những thiết bị tốt nhất. Samsung Galaxy S26 Ultra, Oppo Find X9 Ultra và Vivo X300 Ultra chỉ là một vài ví dụ gần đây.

Apple đã tập trung vào việc quảng bá các thiết bị Pro của mình dành cho người dùng chuyên nghiệp, điều này khá hợp lý. Hiện tại, giới chuyên gia đang chờ đợi một chiếc máy tính xách tay có màn hình cảm ứng hoặc một chiếc iPhone màn hình gập lại sẽ nâng cao trải nghiệm người dùng chuyên nghiệp như thế nào.

Cùng chờ đợi xem "Nhà Táo" sẽ mang lại những gì thú vị trong năm nay.