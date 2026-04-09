Galaxy Z Wide Fold là sự thay thế hoàn hảo cho điện thoại màn hình gập ba

Khi thị trường điện thoại màn hình gập ngày càng cạnh tranh, Samsung đang phát triển một mẫu máy mới mang tên Galaxy Z Wide Fold. Những thông tin rò rỉ gần đây cho thấy thiết bị này có thể là "đối thủ" trực tiếp của iPhone Fold, đồng thời mở ra cách tiếp cận khác so với các dòng điện thoại màn hình gập hiện tại.

Các hình ảnh dựng (render) và dữ liệu từ firmware One UI 9 cho thấy, Galaxy Z Wide Fold sẽ sở hữu thiết kế dạng “quyển sách” với màn hình chính là một màn hình gập duy nhất. Đáng chú ý, thiết bị sử dụng tỷ lệ màn hình 4:3 – tương tự nhiều mẫu máy tính bảng hiện nay.

Thiết kế màn hình rộng, hướng đến trải nghiệm tablet

Khác với các mẫu điện thoại màn hình gập truyền thống, vốn có tỷ lệ gần vuông, Galaxy Z Wide Fold được định hướng với màn hình rộng hơn, mang lại trải nghiệm gần với máy tính bảng khi mở ra.

Tỷ lệ 4:3 giúp tối ưu cho các tác vụ như xem video, đọc tài liệu hay đa nhiệm. Đây cũng là tỷ lệ sẽ xuất hiện trên iPhone Fold trong tương lai, cho thấy xu hướng chung của thị trường đang dần dịch chuyển.

Tuy nhiên, thiết kế này cũng đặt ra một số câu hỏi về tính tiện dụng. Khi gập lại, màn hình ngoài của thiết bị có tỷ lệ khoảng 2:3 – khá rộng so với smartphone thông thường. Điều này có thể gây bất tiện khi cầm nắm, nghe gọi hoặc bỏ túi quần.

Bên cạnh đó, việc sử dụng thiết bị ở trạng thái gập có thể trở thành lựa chọn phổ biến hơn trong thực tế bởi không phải lúc nào người dùng cũng cần đến màn hình lớn như tablet.

So với điện thoại màn hình gập ba: Đơn giản và thực tế hơn

Hiện nay, một số hãng đã thử nghiệm điện thoại màn hình gập ba như Huawei Mate XT hay Galaxy Z TriFold. Các thiết bị này có thể mở ra màn hình lớn khoảng 10 inch với tỷ lệ 4:3, tương tự việc Galaxy Z Wide Fold hướng tới.

Tuy nhiên, điện thoại màn hình gập ba tồn tại nhiều hạn chế. Chúng thường nặng, dày và có giá cao. Cấu trúc gập phức tạp cũng khiến độ bền trở thành vấn đề đáng lo ngại.

Trong khi đó, Galaxy Z Wide Fold được kỳ vọng sẽ nhẹ hơn, bền hơn và có chi phí thấp hơn, đồng thời vẫn cung cấp diện tích hiển thị tương đương. Ngoài ra, người dùng chỉ cần một thao tác mở thay vì nhiều bước như trên thiết bị gập ba.

Một điểm đáng chú ý là Samsung đã ngừng phát triển dòng TriFold, điều này phần nào cho thấy hãng có thể đang chuyển hướng sang thiết kế gập đôi dạng rộng như Galaxy Z Wide Fold.

So sánh với Huawei Mate XT, Galaxy Z Wide Fold sử dụng tỷ lệ 16:11 và cơ chế gập khác biệt. Tuy nhiên, các vấn đề về trọng lượng, độ dày và độ bền vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Điện thoại hay tablet di động?

Câu hỏi đặt ra là liệu người dùng có thực sự cần một thiết bị vừa là điện thoại vừa là tablet hay không. Trong thực tế, nhu cầu sử dụng màn hình lớn không phải lúc nào cũng thường xuyên.

Phần lớn người dùng sử dụng tablet cho các mục đích giải trí như xem phim hoặc lướt web trong không gian cố định. Việc mang theo một thiết bị lớn mọi lúc có thể không thực sự cần thiết.

Galaxy Z Wide Fold có thể đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng màn hình lớn trong những tình huống cụ thể như khi di chuyển bằng máy bay hoặc tàu điện. Tuy nhiên, trong đa số thời gian, người dùng vẫn sẽ sử dụng thiết bị ở trạng thái gập.

Điều này khiến các yếu tố như kích thước, tỷ lệ màn hình ngoài và tính tiện dụng trở nên quan trọng hơn. Nếu thiết kế quá rộng gây bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày, lợi ích từ màn hình lớn có thể không đủ để bù đắp.

Dù vậy, so với điện thoại màn hình gập ba – vốn hướng đến việc mở rộng kích thước tối đa, Galaxy Z Wide Fold là cách tiếp cận cân bằng hơn giữa trải nghiệm và tính thực tế. Thiết bị này có thể không tạo ra bước đột phá lớn về doanh số nhưng lại mang đến một lựa chọn khác cho người dùng đang tìm kiếm sự kết hợp giữa điện thoại và tablet trong cùng một thiết bị.