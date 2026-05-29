Diễn biến khôn lường của thị trường smartphone thế giới

Apple đã thắng trong "cuộc chiến" nhà cung cấp điện thoại thông minh toàn cầu vào năm ngoái. Sau đó, trong 3 tháng đầu năm 2026, công ty có trụ sở tại Cupertino đã chiến đấu quyết liệt với Samsung để giữ vững ngôi vị đó. Mới đây, Counterpoint Research đã công bố nghiên cứu mới nhất về vấn đề này.

Ảnh minh họa.

Thoạt nhìn, trong quý 1 năm nay, smartphone Android chiếm tới 73% thị phần smartphone toàn thế giới, tiếp tục giữ vững lợi thế so với iOS nhưng các con số cho thấy một vài thay đổi quan trọng so với quý 1/2025.

Cụ thể, trong quý 1/2026, các nhà nghiên cứu của Counterpoint chỉ ra rằng thị phần 73% của smartphone Android là con số thấp nhất từ ​​trước đến nay của hệ điều hành này.

Thị phần hệ điều hành smartphone tại Mỹ qua thời gian.

Con số này cũng thấp hơn cả kết quả quý 2 và quý 3 năm 2025, chỉ có một chút cải thiện so với thị phần trong quý 4/2025. Tóm lại, doanh số bán điện thoại thông minh Android đang giảm rõ rệt trên toàn thế giới, sự suy giảm ổn định này cũng là một mối lo ngại lớn đối với Google và các đối tác sản xuất phần cứng lớn nhất của hãng.

Dòng iPhone 17 là động lực tăng trưởng chính của iOS

Sau khi đóng góp quan trọng vào thị phần ấn tượng 24% trong quý 4/2025, iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max là những smartphone ấn tượng nhất của quý 1/2026, giúp iOS chiếm 22% thị phần.

Đáng chú ý, iOS là một nền tảng độc quyền trong khi hệ sinh thái Android bao gồm hàng chục, thậm chí hàng trăm công ty và thương hiệu lớn nhỏ trải rộng khắp thế giới.

Dòng iPhone 17.

Rõ ràng, điều đó khiến Apple gần như không thể bắt kịp hệ điều hành di động thành công nhất hiện nay. Vì vậy, việc thu hẹp khoảng cách từ 57% vào đầu năm 2025 xuống chỉ còn 51% hiện nay đã là một thắng lợi lớn đối với "gã khổng lồ" công nghệ có trụ sở tại Cupertino.

Sự phổ biến ban đầu của iPhone 17e và sự ra mắt muộn của dòng Galaxy S26 chắc chắn cũng đã giúp Apple đạt được tiến bộ trong quý 1/2026.

Các khu vực khác

Thực tế, chỉ có 63% điện thoại thông minh bán ra ở Trung Quốc chạy hệ điều hành Android. Điều đó không có nghĩa là Apple nắm giữ 37% thị phần tại thị trường di động lớn nhất thế giới bởi vì Trung Quốc là khu vực trọng điểm duy nhất mà nhà sản xuất lớn thứ ba toàn cầu thực sự có tầm ảnh hưởng.

Đó là hệ điều hành HarmonyOS của Huawei, đã vượt qua iOS trên thị trường nội địa trong ba tháng đầu năm nay và đạt được 5% thị phần trên toàn thế giới.

Thị phần hệ điều hành smartphone tại Trung Quốc qua thời gian.

Trong khi đó, iOS đang nắm giữ lợi thế khá thoải mái với 18% so với Android tại thị trường nội địa của Apple. Đáng chú ý, báo cáo gần đây của Counterpoint Research cho thấy, Apple dẫn đầu với hơn 50% doanh số bán hàng trên ba nhà mạng lớn nhất của Mỹ.

Thị phần hệ điều hành smartphone trên thế giới qua thời gian.

Ngoài ra, Samsung và Motorola cũng đang làm tốt hơn nhiều ở các nhà mạng di động nhỏ hơn và các kênh bán hàng khác tại Mỹ. Điều tương tự cũng xảy ra ở các thị trường như Ấn Độ, nơi thị phần của smartphone Android đạt mức đáng kinh ngạc 90% - giảm từ 92% trong quý 1/2025.