Top 5 điều hòa Inverter được giảm giá "sốc" nhất hè 2026

Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu mua điều hòa tăng mạnh trong mùa hè. Nhiều hệ thống bán lẻ điện máy đang tung ra các chương trình giảm giá sâu, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận những mẫu điều hòa Inverter tiết kiệm điện với chi phí hợp lý hơn.

Cùng tham khảo 5 mẫu điều hòa Inverter đang được giảm giá nhiều nhất ở thời điểm này.

1. Điều hòa Nagakawa Inverter 1 HP NIS-C09R2T62 (giảm tới 2,5 triệu đồng)

Giá bán từ: 6,19 triệu đồng

Ở phân khúc điều hòa giá dễ tiếp cận, Nagakawa NIS-C09R2T62 là một trong những sản phẩm đang nhận được nhiều sự quan tâm nhờ mức giảm giá mạnh trong mùa hè năm nay. Với công suất 1 HP, thiết bị phù hợp cho phòng ngủ hoặc phòng làm việc có diện tích dưới 15 m².

Điểm đáng chú ý của sản phẩm nằm ở công nghệ Inverter giúp duy trì nhiệt độ ổn định và hạn chế điện năng tiêu thụ trong quá trình vận hành liên tục. Ngoài khả năng làm lạnh nhanh, máy còn được trang bị Chế độ Turbo hỗ trợ làm lạnh nhanh, giúp phòng sớm đạt mức nhiệt mong muốn, kết hợp Sleep Mode duy trì mức lạnh dễ chịu khi ngủ đêm.

2. Điều hòa LG Inverter 1 HP IEC09M2 (giảm tới 1,9 triệu đồng)

Giá bán từ: 9,99 triệu đồng

LG IEC09M2 là lựa chọn đáng cân nhắc đối với người dùng ưu tiên thương hiệu lớn và khả năng tiết kiệm điện dài hạn. Mẫu điều hòa 1 HP này hướng đến các căn phòng có diện tích từ 10-15 m², phù hợp với nhu cầu sử dụng phổ biến tại các căn hộ và nhà phố.

Khác với nhiều sản phẩm cùng phân khúc, LG tập trung vào trải nghiệm vận hành êm ái và khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác. Công nghệ Dual Inverter kết hợp AI kW Manager, Energy Ctrl 4 mức giúp kiểm soát năng lượng, đảm bảo điều hòa tiết kiệm điện hơn. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có màng lọc sơ cấp cùng bộ lọc PM2.5 hỗ trợ giữ bụi thô, bụi mịn trong không khí.

3. Điều hòa Nagakawa Inverter 1.5 HP NIS-C12R2T62 (giảm tới 2,7 triệu đồng)

Giá bán từ: 7,19 triệu đồng

Đối với những không gian rộng hơn như phòng khách nhỏ hoặc phòng ngủ lớn từ 15-20 m², Nagakawa NIS-C12R2T62 là cái tên đáng chú ý trong nhóm điều hòa đang giảm giá sâu. Sản phẩm sở hữu công suất 1.5 HP, đáp ứng tốt nhu cầu làm mát trong những ngày nhiệt độ ngoài trời liên tục vượt ngưỡng 38 độ C.

Thay vì tập trung vào các tính năng cao cấp, mẫu điều hòa này hướng đến yếu tố thực dụng với khả năng làm lạnh nhanh, vận hành ổn định và chi phí đầu tư thấp. Công nghệ Inverter giúp máy chạy êm và duy trì nhiệt độ ổn định hơn trong quá trình sử dụng.

4. Điều hòa Sunhouse Inverter 1.5 HP SHR-AW12IC650 (giảm tới 900 nghìn đồng)

Giá bán từ: 8,79 triệu đồng

Sunhouse SHR-AW12IC650 thuộc nhóm điều hòa 1.5 HP được nhiều người dùng tìm kiếm trong mùa hè năm nay nhờ sự cân bằng giữa giá bán và trang bị. Thiết bị phù hợp cho các căn phòng có diện tích khoảng 15-20 m², đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng tại gia đình hoặc văn phòng nhỏ.

Một trong những ưu điểm của sản phẩm là khả năng làm lạnh nhanh kết hợp tinh lọc không khí, giúp khử mùi hiệu quả nhờ bộ lọc không khí Hexa X6+. Công nghệ Inverter được tích hợp cùng gas R-32 cho phép điều hòa vận hành êm ái, tiết kiệm điện.

5. Điều hòa Midea Inverter 1 HP MAFA-09CDN8 (giảm tới 1,9 triệu đồng)

Giá bán từ: 6,49 triệu đồng

Midea MAFA-09CDN8 là đại diện nổi bật trong nhóm điều hòa giá mềm nhưng vẫn được trang bị công nghệ Inverter. Với công suất 1 HP, sản phẩm hướng đến nhu cầu làm mát cho phòng ngủ, phòng học hoặc không gian nhỏ dưới 15 m².

Máy sở hữu thiết kế đơn giản, dễ lắp đặt và vận hành, đồng thời tích hợp các chế độ làm lạnh cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.