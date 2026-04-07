Galaxy S25 bất ngờ được nâng cấp loạt AI xịn như Galaxy S26

Sau nhiều tuần im lặng và sự thất vọng gia tăng từ người dùng, Samsung đã chính thức công bố rằng các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) mới của dòng Galaxy S26 sẽ được tích hợp vào Galaxy S25.

Vài tuần trước, Samsung đã ra mắt dòng Galaxy S26 với nhiều tính năng AI nổi bật như sàng lọc cuộc gọi, AI chủ động, Creative Studio, Audio Eraser cải tiến và Bixby thông minh hơn. Sự ra mắt này đã khiến nhiều người dùng Galaxy S25 lo lắng về việc họ có bị bỏ lại phía sau hay không.

Trên các diễn đàn như Reddit, không ít người đã bày tỏ sự thất vọng về việc cập nhật One UI 8.5 bị trì hoãn và thiếu các tính năng mới. Tuy nhiên, Samsung dường như đã lắng nghe phản hồi từ người dùng khi một điều hành viên trong diễn đàn Cộng đồng Samsung đã thông báo rằng bản cập nhật phần mềm đang được phát triển

Báo cáo từ người dùng Tarun Vats trên mạng xã hội X, các tính năng AI tiên tiến của Galaxy, bao gồm sàng lọc cuộc gọi bằng AI, sẽ được đưa vào dòng Galaxy S25 thông qua bản cập nhật One UI 8.5.

Mặc dù Samsung chưa công bố ngày phát hành cụ thể, nhưng việc công ty xác nhận triển khai tính năng tại thị trường nội địa cho thấy các thiết bị không khóa mạng tại các quốc gia trên thế giới có thể sớm nhận được cập nhật. Dù có thể có một số chậm trễ ở một số khu vực, nhưng bản cập nhật chắc chắn sẽ đến.

Ngoài tính năng sàng lọc cuộc gọi, người dùng có thể mong đợi nhiều cải tiến khác như tính năng Now Nudge, Notification Highlights, Enhanced Photo Assist, Audio Eraser và một trợ lý ảo Bixby thông minh hơn. Hiện tại, người dùng Galaxy S25 có thể chờ thông báo về bản beta của One UI 8.5. Nếu Samsung tuân thủ lịch trình phát hành thông thường, bản cập nhật ổn định sẽ có mặt trên toàn cầu trong vài tháng tới.