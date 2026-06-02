iPhone 18 Pro Max lộ nâng cấp camera 'khủng' chưa từng có, giá không hề rẻ

iPhone 18 Pro Max sẽ là mẫu iPhone đầu tiên được Apple trang bị camera chính có khẩu độ thay đổi (variable aperture). Theo nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo, đây sẽ là một trong những nâng cấp quan trọng nhất trên hệ thống camera của iPhone trong nhiều năm qua, đưa trải nghiệm chụp ảnh trên điện thoại tiến gần hơn tới những chiếc máy ảnh chuyên nghiệp DSLR.

Tuy nhiên, đổi lại cho bước tiến công nghệ này là một mức chi phí sản xuất tăng mạnh. Ông Kuo cho biết các linh kiện camera mới có giá thành cao hơn khoảng 50% so với những ống kính cao cấp hiện nay mà Apple đang sử dụng. Điều đó có thể tạo ra áp lực đáng kể lên biên lợi nhuận của hãng và làm dấy lên câu hỏi liệu Apple có phải tăng giá bán iPhone trong tương lai hay không.

Camera khẩu độ thay đổi sẽ thay đổi cách người dùng chụp ảnh

Theo các nguồn tin trong chuỗi cung ứng, iPhone 18 Pro Max sẽ được trang bị camera chính sử dụng khẩu độ thay đổi thay vì khẩu độ cố định như trên các thế hệ iPhone hiện nay.

Trang công nghệ 9to5Mac nhận định đây sẽ là một trong những thay đổi lớn nhất đối với hệ thống camera của iPhone. Công nghệ này cho phép điều chỉnh kích thước của khẩu độ, phần mở trên ống kính để ánh sáng đi vào cảm biến.

Trong nhiếp ảnh, khẩu độ có vai trò cực kỳ quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến lượng ánh sáng thu nhận được cũng như độ sâu trường ảnh. Khi khẩu độ mở lớn, máy ảnh có thể tạo hiệu ứng hậu cảnh mờ tự nhiên, giúp chủ thể nổi bật hơn. Ngược lại, khi khẩu độ thu nhỏ, nhiều chi tiết trong khung hình sẽ được giữ nét hơn.

Hiện nay, phần lớn smartphone sử dụng khẩu độ cố định và phải dựa vào phần mềm để mô phỏng hiệu ứng xóa phông. Việc trang bị khẩu độ thay đổi sẽ giúp iPhone xử lý những tình huống chụp ảnh khác nhau linh hoạt hơn, đặc biệt là trong môi trường thiếu sáng hoặc khi cần kiểm soát độ sâu trường ảnh chính xác.

Nói cách khác, người dùng sẽ có thêm quyền kiểm soát sáng tạo, đồng thời đưa camera iPhone tiến gần hơn tới trải nghiệm của các máy ảnh chuyên dụng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Ming-Chi Kuo cho biết ông đang quan sát thấy những tín hiệu tích cực trong các đơn hàng từ Apple đối với nhà cung cấp linh kiện Sunny Optical.

Theo nhà phân tích này, một trong những xu hướng đáng chú ý là việc Apple đã đặt mua số lượng lớn các ống kính khẩu độ thay đổi có giá trị cao cho thế hệ iPhone mới dự kiến xuất hiện vào nửa cuối năm 2026.

Thế hệ iPhone mới đó được cho là iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, bởi các nguồn tin hiện nay cho rằng mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ không ra mắt cùng thời điểm, mà có thể được Apple giới thiệu vào mùa xuân năm 2027.

Ngoài ra, giới quan sát cũng không loại trừ khả năng công nghệ camera mới này sẽ xuất hiện trên chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, thường được đồn đoán với tên gọi iPhone Ultra.

Tuy nhiên, khả năng đó vẫn còn bỏ ngỏ. Một trong những thách thức lớn nhất của điện thoại gập là phải tối ưu độ mỏng cho từng nửa thân máy. Các linh kiện cơ khí phức tạp như hệ thống khẩu độ thay đổi có thể chiếm nhiều không gian hơn so với thiết kế camera truyền thống, khiến việc tích hợp vào một thiết bị siêu mỏng trở nên khó khăn.

Chi phí linh kiện tăng mạnh gây áp lực lên Apple

Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo của Kuo nằm ở yếu tố chi phí.

Ông cho biết ống kính khẩu độ thay đổi dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có giá cao hơn khoảng 50% so với loại ống kính 7 thành phần (7P) cao cấp đang được sử dụng trên các mẫu iPhone hiện nay. Trong đó, Sunny Optical dự kiến sẽ đảm nhận từ 40% đến 50% sản lượng cung ứng.

Mức tăng này không đồng nghĩa giá bán iPhone sẽ tăng thêm 50%, bởi camera chỉ là một trong hàng trăm linh kiện cấu thành thiết bị. Tuy nhiên, khi kết hợp với việc giá bộ nhớ NAND và các mô-đun RAM đang duy trì ở mức cao, tổng chi phí sản xuất của Apple chắc chắn sẽ chịu áp lực đáng kể.

Đây là bài toán không hề dễ giải đối với Apple. Trong nhiều năm qua, hãng luôn cố gắng duy trì biên lợi nhuận cao, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt từ các nhà sản xuất Android cao cấp.

Dù chi phí sản xuất tăng lên, một số báo cáo gần đây cho rằng Apple chưa chắc sẽ chuyển toàn bộ gánh nặng này sang người tiêu dùng.

Theo Notebook Check, Apple được cho là đang cân nhắc hấp thụ phần lớn chi phí phát sinh nhằm duy trì khả năng cạnh tranh trước các đối thủ Android. Đây được xem là một động thái khá khác thường đối với công ty có trụ sở tại Cupertino.

Thông thường, khi giá linh kiện tăng mạnh, phần chi phí bổ sung sẽ được phản ánh vào giá bán lẻ sản phẩm. Tuy nhiên, các nguồn tin trong ngành cho biết Apple đang xem xét chiến lược tự gánh chịu một phần áp lực tài chính, tương tự cách hãng đã xử lý trước tình trạng giá bộ nhớ tăng trong thời gian gần đây.

Nếu điều này trở thành hiện thực, người dùng có thể được hưởng lợi từ những nâng cấp camera đáng kể mà không phải trả thêm quá nhiều tiền. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tình hình chuỗi cung ứng, chi phí linh kiện trong năm 2026 và chiến lược cạnh tranh của Apple trên thị trường smartphone cao cấp.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp điện thoại thông minh đang dần chững lại về mặt đổi mới, camera khẩu độ thay đổi có thể trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của iPhone 18 Pro Max. Nếu Apple thực sự đưa công nghệ này lên sản phẩm thương mại, đây không chỉ là một nâng cấp phần cứng đơn thuần mà còn là bước tiến giúp iPhone tiến gần hơn tới ranh giới giữa smartphone và máy ảnh chuyên nghiệp.