Thiết kế của Galaxy Z Wide Fold bị rò rỉ, có gì khác biệt?

Những thông tin rò rỉ mới từ firmware cho thấy Samsung đang chuẩn bị một mẫu điện thoại màn hình gập với tỷ lệ màn hình hoàn toàn khác biệt. Thiết bị tạm gọi là Galaxy Z Wide Fold có thể đánh dấu bước thay đổi đáng kể trong cách thiết kế smartphone màn hình gập, hướng tới trải nghiệm gần với máy tính bảng hơn.

Tỷ lệ 4:3 sẽ thay đổi lớn trong thiết kế màn hình

Theo dữ liệu xuất hiện trong firmware One UI 9 dành cho thiết bị mang mã SM-F971B, Galaxy Z Wide Fold sẽ sử dụng màn hình bên trong có tỷ lệ 4:3. Đây là sự khác biệt đáng kể so với Galaxy Z Fold 7, vốn có tỷ lệ gần vuông khoảng 1,11:1.

Ảnh concept Galaxy Z Wide Fold.

Với tỷ lệ 4:3, màn hình của Wide Fold sẽ rộng hơn rõ rệt so với chiều cao thay vì gần như vuông như trước. Điều này giúp thiết bị tiệm cận trải nghiệm của một máy tính bảng cỡ nhỏ khi mở ra.

Việc Samsung đã chuẩn bị phần mềm cho thiết bị này cho thấy khả năng cao sản phẩm sẽ ra mắt trong năm 2026 cùng với Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8.

Tỷ lệ 4:3 không mới nhưng được xem là phù hợp hơn với các tác vụ trên màn hình lớn. Đây cũng là tỷ lệ thường thấy trên máy tính bảng, giúp hiển thị nội dung cân đối hơn.

Với điện thoại màn hình gập, thay đổi này có thể mang lại lợi ích rõ rệt trong việc xem video, đọc nội dung và đặc biệt là đa nhiệm. Các ứng dụng khi chạy song song sẽ có không gian hiển thị hợp lý hơn thay vì bị thu hẹp theo chiều ngang như trên các thiết bị có tỷ lệ gần vuông.

Trong nhiều năm, dòng Galaxy Z Fold đã được điều chỉnh dần theo hướng rộng hơn nhưng chưa tạo ra sự khác biệt rõ ràng. Sự xuất hiện của Wide Fold cho thấy Samsung đang thử nghiệm một hướng đi mới nhằm cải thiện trải nghiệm thực tế.

Màn hình ít nếp gấp và phần mềm tối ưu hơn

Ngoài thay đổi về tỷ lệ, Galaxy Z Wide Fold và Galaxy Z Fold 8 sẽ sử dụng công nghệ màn hình giảm nếp gấp đáng kể. Đây là một trong những yếu tố quan trọng với người dùng khi nếp gấp ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm hiển thị.

Galaxy Z Wide Fold dự kiến chạy hệ điều hành Android 17 cùng giao diện One UI 9 ngay khi ra mắt. Việc tối ưu phần mềm cho màn hình lớn và đa nhiệm sẽ đóng vai trò quan trọng, đặc biệt với một thiết kế mới như Wide Fold.

Tỷ lệ 4:3 cũng sẽ xuất hiện trên các smartphone màn hình gập khác trong tương lai, bao gồm cả sản phẩm của Apple. Điều này cho thấy các hãng đang dần thống nhất về một tiêu chuẩn phù hợp hơn cho điện thoại màn hình gập dạng sách.

Việc Samsung chuyển sang tỷ lệ này không chỉ là phản ứng với "đối thủ" mà còn phù hợp với nhu cầu thực tế của người dùng. Màn hình rộng hơn giúp thiết bị trở nên hữu ích hơn trong các tình huống sử dụng hàng ngày.

Chiến lược thử nghiệm sản phẩm mới

Samsung từng thử nghiệm nhiều thiết kế khác nhau, bao gồm cả mẫu điện thoại màn hình gập ba (tri-fold). Tuy nhiên, những sản phẩm này chủ yếu mang tính thử nghiệm công nghệ.

Việc phát triển một dòng sản phẩm riêng như Galaxy Z Wide Fold cho thấy hãng đang tìm cách mở rộng danh mục và kiểm chứng phản hồi thị trường. Nếu thiết kế mới được đón nhận, đây có thể trở thành hướng phát triển chính trong tương lai. Ngược lại, nếu không đạt kỳ vọng, Samsung vẫn duy trì dòng Galaxy Z Fold truyền thống như một lựa chọn ổn định.

Thị trường điện thoại màn hình gập đang trở nên cạnh tranh hơn khi nhiều hãng tham gia và cải tiến sản phẩm liên tục. Việc thay đổi tỷ lệ màn hình cho thấy các nhà sản xuất không chỉ tập trung vào phần cứng mà còn tìm cách cải thiện trải nghiệm sử dụng thực tế.