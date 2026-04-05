3 tính năng trên Galaxy S26 Ultra khiến người hâm mộ "quay xe" sang iPhone 17 Pro

Galaxy S26 Ultra được đánh giá là một trong những smartphone cao cấp nhất hiện nay với hàng loạt nâng cấp về phần cứng và tính năng. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế cho thấy không phải mọi cải tiến đều mang lại lợi ích rõ rệt cho người dùng, đặc biệt khi so sánh với cách tiếp cận ổn định và tối giản của iPhone 17 Pro.

1. Màn hình riêng tư: Hữu ích nhưng đánh đổi trải nghiệm

Một trong những tính năng đáng chú ý trên Galaxy S26 Ultra là Privacy Display. Công nghệ này sử dụng điều khiển ánh sáng ở cấp độ điểm ảnh để hạn chế góc nhìn, khiến người khác khó đọc nội dung từ hai bên.

Trong môi trường công cộng như tàu điện, máy bay hay quán cà phê, tính năng này thực sự hữu ích khi giúp bảo vệ thông tin cá nhân. Đây cũng là một trong số ít cải tiến dựa trên phần cứng thay vì chỉ là giải pháp phần mềm.

Tuy nhiên, khi kích hoạt, màn hình bị giảm độ sáng rõ rệt, màu sắc kém chính xác hơn và trải nghiệm hiển thị tổng thể bị ảnh hưởng. Điều này càng dễ nhận thấy khi Galaxy S26 Ultra vốn sở hữu màn hình 6,85 inch độ phân giải 2K LTPO AMOLED, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 2.600 nit – vốn là một trong những màn hình tốt nhất hiện nay.

Việc bổ sung tính năng nhưng phải đánh đổi chất lượng hiển thị đặt ra câu hỏi về mức độ cần thiết trong sử dụng hàng ngày.

2. Camera nâng cấp nhưng khác biệt chưa rõ rệt

Galaxy S26 Ultra tiếp tục sử dụng hệ thống camera gồm cảm biến chính 200 MP, camera tele 10 MP và 50 MP, trong đó ống kính tele có khẩu độ f/2.4 và cảm biến chính đạt f/1.9, giúp cải thiện khả năng chụp thiếu sáng về lý thuyết.

Nhìn chung, chất lượng ảnh được đánh giá cao với độ chi tiết tốt, màu sắc nổi bật và phù hợp chia sẻ trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, so với thế hệ trước, sự khác biệt không quá rõ ràng trong các tình huống thực tế. Người dùng thông thường khó nhận ra sự thay đổi nếu không so sánh trực tiếp. Điều này cho thấy các nâng cấp mang tính cải tiến nhỏ thay vì bước nhảy vọt.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro vẫn duy trì thế mạnh ở độ ổn định khi quay video, độ chính xác màu sắc và khả năng tối ưu ứng dụng như Instagram hay Snapchat. Đây là những yếu tố có tác động trực tiếp đến trải nghiệm hàng ngày.

3. Hiệu năng và AI mạnh nhưng chưa thực sự cần thiết

Galaxy S26 Ultra được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, mang lại hiệu năng cao hơn khoảng 10–15% so với thế hệ trước. Thiết bị xử lý tốt các tác vụ từ chơi game đến đa nhiệm.

Bên cạnh đó, Samsung tích hợp nhiều tính năng AI như chỉnh sửa ảnh, tạo nội dung, dịch thời gian thực và các công cụ hỗ trợ ngữ cảnh như Now Brief hay Now Nudge.

Tuy nhiên, các tính năng này vẫn tồn tại một số hạn chế. Hình ảnh tạo bằng AI thường có độ phân giải thấp hơn trong khi việc chỉnh sửa có thể làm giảm chất lượng ảnh khoảng 20–30%. Ngoài ra, nhiều công cụ chỉ mang tính thử nghiệm, chưa trở thành nhu cầu thiết yếu trong sử dụng hàng ngày.

Việc tích hợp nhiều tính năng mới nhưng chưa thực sự cần thiết có thể khiến trải nghiệm trở nên phức tạp hơn, đặc biệt với người dùng phổ thông.

Sự khác biệt trong cách tiếp cận

Galaxy S26 Ultra cho thấy xu hướng tập trung vào đổi mới và mở rộng tính năng. Ngược lại, iPhone 17 Pro duy trì cách tiếp cận thận trọng hơn, ưu tiên sự ổn định, nhất quán và tối ưu trải nghiệm tổng thể.

Sự khác biệt này thể hiện rõ khi sử dụng lâu dài. Những tính năng mới có thể gây ấn tượng ban đầu nhưng yếu tố như độ ổn định, khả năng tương thích ứng dụng và trải nghiệm liền mạch lại đóng vai trò quan trọng hơn trong thực tế.

Tất nhiên, Galaxy S26 Ultra vẫn là 1 smartphone mạnh mẽ với màn hình chất lượng cao, hiệu năng hàng đầu và nhiều tính năng mới. Tuy nhiên, không phải tất cả các nâng cấp đều mang lại lợi ích rõ rệt trong sử dụng hàng ngày.