Galaxy Z Tri Fold 2 sẽ "chất" hơn so với bản tiền nhiệm

Vào tháng 12 năm ngoái, Samsung đã công bố chiếc Galaxy Z TriFold đầu tiên của mình. Mặc dù nhận được sự quan tâm, "gã khổng lồ" công nghệ này sau đó đã quyết định hủy bỏ dự án. Nhưng đó có thể chưa phải là dấu chấm hết cho tham vọng về điện thoại màn hình gập ba của hãng. Mới đây, một bằng sáng chế mới cho thấy công ty đang phát triển một phiên bản kế nhiệm.

Galaxy Z TriFold 2 có thể đang được phát triển

Đối với nhiều người, việc hủy bỏ Galaxy Z TriFold đồng nghĩa với việc trải nghiệm cao cấp này sẽ không bao giờ trở lại, ít nhất là không theo cách mà Samsung hình dung.

Tuy nhiên, một bằng sáng chế mới xuất hiện cho thấy công ty chưa từ bỏ. Thay vào đó, Samsung đã quay lại bàn vẽ, sử dụng những bài học kinh nghiệm từ thế hệ đầu tiên để tạo ra một sản phẩm thiết thực hơn.

Các hình ảnh trong bằng sáng chế cho thấy một thiết bị với thiết kế hầu như không thay đổi. Điện thoại có màn hình gập làm ba, có cùng màn hình gập chính giống như máy tính bảng và có màn hình phụ ở mặt ngoài.

Vậy, điều gì làm cho sản phẩm này trở nên khác biệt so với Galaxy Z TriFold đời đầu? Câu trả lời là thiết bị sẽ hỗ trợ bút S Pen. Từ bằng sáng chế, dễ thấy, Samsung đang cố gắng tận dụng không gian bên trong một trong các bản lề để tạo ra khe cắm bút S Pen.

Yêu cầu của người dùng đang được đáp ứng

Khi chiếc Galaxy Z TriFold siêu đắt tiền được ra mắt, một trong những lời phàn nàn lớn nhất của người dùng không phải là giá bán. Đó là việc thiếu hỗ trợ bút S Pen.

Vì chiếc điện thoại Android này thực tế có kích thước như một chiếc máy tính bảng khi mở hoàn toàn, việc thêm một bút cảm ứng sẽ rất hợp lý. Giờ đây, Samsung đang lên kế hoạch đáp ứng yêu cầu của người dùng với thế hệ thứ hai.

Không gian chứa mới sẽ giữ bút cảm ứng được khóa cố định bằng một hệ thống nam châm điện. Để đảm bảo bút cảm ứng không gây cản trở quá trình gập, điện thoại có thể sử dụng các cảm biến liên tục kiểm tra vị trí của bút S Pen. Bằng sáng chế cho thấy nam châm được thiết kế để tự động nhả khóa khi thiết bị được mở ra.

Chỉ là bằng sáng chế hay một dự án thực sự?

Nhiều thương hiệu đăng ký bằng sáng chế chỉ đơn giản để bảo vệ ý tưởng và trong một số trường hợp, các công nghệ được cấp bằng sáng chế không được đưa vào sản xuất. Liệu điều tương tự có đang xảy ra ở đây? Ở giai đoạn này, còn quá sớm để đưa ra câu trả lời.

Một mặt, Samsung có thể đang tinh chỉnh tham vọng của mình, tạo ra một phiên bản kế nhiệm thực tế hơn. Xét cho cùng, với sự quan tâm quá lớn ở lần đầu tiên (Galaxy Z TriFold đã bán hết trong vài phút tại Mỹ), việc rút lui bây giờ sẽ không hợp lý.

Mặc dù giá bán của chiếc Galaxy Z TriFold rất cao, các báo cáo cho thấy "ông trùm" này đang phải chịu lỗ. Chi phí linh kiện cực kỳ cao đã khiến dự án trở nên quá khó khăn.

Cái giá của sự đổi mới

Thực tế, nếu sản xuất Galaxy Z TriFold 2, Samsung sẽ lại phải đối mặt với chi phí sản xuất cao. Đó là bởi thị trường RAM khan hiếm và giá thành các linh kiện quan trọng cao ngất ngưởng.

Thêm vào đó, công nghệ khe cắm bút S Pen mới chắc chắn sẽ đẩy giá bán lên cao hơn nữa. Vì vậy, tóm lại, Galaxy Z TriFold 2 có thể sẽ vượt qua mốc 3.000 USD (khoảng 79 triệu đồng).

Tuy vậy, nếu Samsung tiếp tục chiến lược phân phối hạn chế như với chiếc điện thoại màn hình gập ba đầu tiên của mình, những người muốn trải nghiệm sẽ sẵn sàng trả giá cao hơn.