Không còn giấy tờ rườm rà, VNeID sẽ thành “siêu ứng dụng” quốc gia

Chương trình đặt mục tiêu thúc đẩy phát triển và ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trên quy mô toàn diện, phục vụ hiệu quả cho Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thực hiện các định hướng lớn về chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chương trình hành động của Chính phủ.

Theo mục tiêu đặt ra, đến năm 2030, Việt Nam sẽ hoàn thiện các nền tảng và tiện ích cốt lõi của Đề án 06, bảo đảm người dân và doanh nghiệp được tiếp cận dịch vụ số nhanh chóng, thuận tiện, không còn rào cản về giấy tờ hay địa giới hành chính.

Hệ sinh thái dữ liệu dân cư quốc gia sẽ được xây dựng theo hướng liên thông đa ngành, với dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, phục vụ hiệu quả cho quản trị quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình tập trung triển khai 6 nhóm mục tiêu lớn gồm: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến; thúc đẩy kinh tế số - xã hội số; phát triển công dân số; mở rộng hạ tầng và hệ sinh thái dữ liệu; bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự; đồng thời hỗ trợ nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Tầm nhìn đến năm 2035, Việt Nam hướng tới trở thành quốc gia số phát triển toàn diện, trong đó dữ liệu dân cư đóng vai trò hạt nhân kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia. Các hệ thống dữ liệu sẽ được chia sẻ theo thời gian thực để phục vụ điều hành, quản trị thông minh.

Người dân sẽ được sử dụng các dịch vụ số cá nhân hóa theo từng nhu cầu và sự kiện trong cuộc sống. Công nghệ số và dữ liệu sẽ được ứng dụng sâu rộng trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, giao thông, nông nghiệp, tư pháp và an ninh.

Theo chương trình, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện hành lang pháp lý cho dữ liệu và dịch vụ số. Các cơ quan chức năng sẽ rà soát, sửa đổi và ban hành các quy định nhằm thúc đẩy tạo lập, khai thác và sử dụng dữ liệu; đồng thời tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh dữ liệu quốc gia.

Đáng chú ý, Chính phủ định hướng xây dựng hệ thống giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình thống nhất, cho phép người dân sử dụng một tài khoản duy nhất để đăng nhập và truy cập xuyên suốt các hệ thống, phần mềm dịch vụ công.

Bộ Công an sẽ chủ trì kết nối, tích hợp tài khoản định danh điện tử cho người dân, tổ chức và người nước ngoài để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026.

Trong khi đó, Bộ Công an phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) và trợ lý ảo nhằm hỗ trợ dịch vụ công và giải quyết thủ tục hành chính từ tháng 9/2026.

Các địa phương cũng sẽ nghiên cứu mô hình “Trạm công dân số” đặt tại khu vực công cộng và trung tâm hành chính nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số thuận tiện hơn.

Ở lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, chương trình thúc đẩy sử dụng tài khoản định danh điện tử trong các giao dịch và hoạt động kinh doanh. Nhiều mô hình ứng dụng dữ liệu dân cư sẽ được triển khai trong các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục, du lịch, logistics và thương mại điện tử.

Đề án cũng đặt mục tiêu nghiên cứu các giải pháp phục vụ xây dựng đô thị thông minh như “bản sao số”, “mô hình địa điểm số”, kết nối dữ liệu dân cư với dữ liệu địa lý và các hệ thống quản lý đô thị.

Một điểm đáng chú ý khác là định hướng phát triển ứng dụng VNeID thành nền tảng số quốc gia đa tiện ích. Ngoài chức năng định danh điện tử, VNeID sẽ được mở rộng thành công cụ lưu trữ dữ liệu số cá nhân, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử và trở thành kênh giao tiếp chính thức giữa người dân với cơ quan nhà nước.

Theo kế hoạch, VNeID sẽ tích hợp ví giấy tờ điện tử, chữ ký số, tài khoản thanh toán, ví điện tử và các dịch vụ tài chính để phục vụ thanh toán, chi trả an sinh xã hội trên môi trường số.

Chương trình cũng nhấn mạnh việc xây dựng các nền tảng số nhằm giúp người dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ trên không gian mạng, từ lấy ý kiến về dự thảo luật đến giám sát việc khai thác dữ liệu cá nhân.

Với lộ trình này, Chính phủ kỳ vọng Việt Nam sẽ nằm trong nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào năm 2035, đồng thời trở thành trung tâm kết nối dữ liệu và phát triển công nghiệp số quan trọng của khu vực châu Á.