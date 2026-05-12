Dùng điều hòa hằng ngày, ít ai để ý đến chi tiết quan trọng này

Khi mùa hè đến, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng hay TP.HCM, máy điều hòa gần như trở thành thiết bị hoạt động liên tục trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, ngoài khả năng làm mát, điều hòa còn ảnh hưởng trực tiếp đến độ ẩm trong không khí, dẫn đến việc nhiều người gặp tình trạng da khô, khô họng, nứt môi hoặc khó chịu khi ở phòng lạnh quá lâu.

Trong điều kiện khí hậu Việt Nam, đặc biệt vào mùa nồm ẩm ở miền Bắc hoặc những đợt nóng kéo dài kèm độ ẩm cao ở miền Trung và miền Nam, việc kiểm soát độ ẩm trong nhà quan trọng không kém việc điều chỉnh nhiệt độ.

Hạn chế của điều hòa không khí

Máy điều hòa không chỉ giúp giảm nhiệt mà còn góp phần cải thiện chất lượng không khí trong nhà. Nhiều dòng điều hòa hiện nay được tích hợp bộ lọc bụi mịn, vi khuẩn và tác nhân gây dị ứng, nhằm hỗ trợ người mắc bệnh hô hấp hoặc nhạy cảm với thời tiết.

Ngoài ra, việc đóng kín cửa khi sử dụng điều hòa cũng giúp hạn chế bụi bẩn, côn trùng và không khí nóng từ bên ngoài xâm nhập.

Tuy nhiên, khi hoạt động liên tục, điều hòa thường làm giảm độ ẩm trong phòng, khiến không khí trở nên khô hơn, nhất là tại những khu vực dùng điều hòa xuyên đêm. Một số mẫu điều hòa đời mới đã được bổ sung chế độ cân bằng độ ẩm hoặc hút ẩm riêng để cải thiện sự thoải mái cho người dùng. Tuy nhiên, sẽ rất hữu ích nếu người dùng bổ sung thêm máy tạo độ ẩm trong quá trình sử dụng điều hòa.

Khi nào nên dùng máy tạo ẩm?

Độ ẩm lý tưởng trong phòng thường dao động khoảng 40% đến 60%. Nếu thấp hơn mức này, cơ thể dễ cảm thấy khó chịu và tăng nguy cơ kích ứng đường hô hấp. Trong trường hợp này, máy tạo ẩm phù hợp trong trường hợp phòng điều hòa quá khô, đặc biệt khi người dùng xuất hiện các triệu chứng như khô mũi, khô họng, ho nhẹ hoặc da mất nước.

Hiện nay, trên thị trường Việt Nam có nhiều loại máy tạo ẩm như máy siêu âm, máy bay hơi hoặc máy phun sương. Tuy nhiên, khi sử dụng các loại thiết bị này, người dùng cần vệ sinh chúng thường xuyên để tránh vi khuẩn và nấm mốc phát triển trong bình chứa nước.

Khi nào cần máy hút ẩm?

Ngược lại, đi với những thời điểm độ ẩm ngoài trời quá cao, vốn thường xảy ra ở miền Bắc vào mùa nồm hoặc các khu vực ven biển, không khí ẩm dễ gây cảm giác bí bách, đồng thời tạo điều kiện cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển. Đây là lúc máy hút ẩm phát huy tác dụng.

Về cơ bản, máy hút ẩm giúp giảm hơi nước dư thừa trong không khí, hỗ trợ bảo vệ sức khỏe và hạn chế tình trạng ẩm mốc trên tường, quần áo hay đồ điện tử. Trong trường hợp không có máy hút ẩm, người dùng có thể tận dụng chế độ Dry trên điều hòa để hút ẩm nhẹ trong những ngày thời tiết nồm ẩm, vừa tiết kiệm điện vừa cải thiện cảm giác dễ chịu trong nhà.

Tóm lại, trong điều kiện thời tiết nóng hoặc nồm ẩm đặc trưng, việc kết hợp điều hòa với máy tạo ẩm hoặc máy hút ẩm đúng cách sẽ giúp không gian sống dễ chịu hơn, đồng thời bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.