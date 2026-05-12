7 tin đồn gây bất ngờ về chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm

Nếu tất cả các tin đồn dự đoán chính xác, năm tới sẽ là một năm tuyệt vời đối với iPhone. Năm 2027 sẽ đánh dấu 20 năm kể từ khi iPhone đời đầu ra mắt, một sự kiện đã thay đổi diện mạo của ngành công nghiệp điện thoại thông minh. Và Apple sẽ kỷ niệm cột mốc này với dòng iPhone hoàn toàn mới.

Ảnh concept iPhone kỷ niệm 20 năm.

Dự kiến, iPhone 20 sẽ là “sự thay đổi lớn” tiếp theo trong dòng iPhone không gập. Sản phẩm có thể đi theo tấm gương của iPhone X và cho thế giới thấy iPhone trong 10 năm tới sẽ như thế nào.

Dưới đây là 7 tin đồn lớn nhất về iPhone kỷ niệm 20 năm của "Nhà Táo".

1. Màn hình cong toàn bộ bằng kính

Một trong những tin đồn nổi bật nhất về iPhone 20 là việc bổ sung thiết kế mặt kính hoàn toàn độc đáo, khác biệt hoàn toàn so với các sản phẩm trước đó của Apple. Nhiều tin đồn và bằng sáng chế cho thấy thiết kế sẽ có hiệu ứng "bao quanh", mặt kính màn hình kéo dài ra cả bốn cạnh của iPhone 20.

Hình ảnh bằng sáng chế của Apple.

Thiết kế này được mô tả là "màn hình thực sự tràn viền", không có phần cắt nào đáng kể, khá giống với kế hoạch ban đầu của Samsung về màn hình Edge được áp dụng cho cả bốn cạnh của điện thoại. Hiệu ứng uốn cong này sẽ khiến iPhone 20 được làm hoàn toàn bằng kính, không có khung kim loại nào.

2. Nút bấm cảm ứng với phản hồi xúc giác

Hiện tại, Nút Hành động và Điều khiển Camera trên dòng iPhone mới chỉ là nút bấm vật lý. Và iPhone 20 cuối cùng có thể đưa các nút bấm cảm ứng.

iPhone 17 Pro.

Vậy lợi ích của nút bấm cảm ứng là gì? Từ góc độ thiết kế, điều đó có nghĩa là iPhone 20 sẽ có các cạnh mượt mà, không bị gián đoạn. Việc không có bất kỳ bộ phận chuyển động nào đồng nghĩa với việc các nút sẽ không bị mòn như các nút truyền thống. Điều này đồng nghĩa với việc giảm đi một bộ phận có thể bị hỏng, giúp Apple sẽ giảm bớt một khoản phí sửa chữa.

Các nút cảm ứng cũng sẽ cung cấp phản hồi xúc giác. Giống như Camera Control, các nút cảm ứng cũng có khả năng nhận biết áp lực, có thể mở ra nhiều tùy chọn điều khiển mới.

3. Face ID và camera selfie dưới màn hình

Ảnh minh họa.

Các tin đồn vẫn khẳng định rằng Apple sẽ áp dụng camera dưới màn hình để mọi thứ kết hợp liền mạch. Thay đổi này cũng sẽ đẩy tất cả phần cứng Face ID có thể nhìn thấy xuống dưới màn hình.

4. Loa dưới màn hình

Thực tế, kết cấu loa dưới màn hình không phải là điều mới mẻ. Một số mẫu smartphone đã thành công trong việc giấu đi phần gây khó chịu đó dưới màn hình. Pixel 5 đã làm được điều đó vào năm 2020.

Ảnh minh họa.

Vì vậy, hoàn toàn hợp lý khi Apple có thể sử dụng loại công nghệ đó để tạo ra màn hình kính bao quanh của iPhone 20.

5. Sạc không dây ngược

Cho đến nay, Apple vẫn chưa ra mắt bất kỳ chiếc iPhone nào hỗ trợ sạc không dây ngược - đã có trên nhiều smartphone Android. Tuy nhiên, nguồn tin Instant Digital cho rằng tính năng này sẽ xuất hiện trên iPhone 20.

Ảnh minh họa.

Nếu được tích hợp, đây sẽ là một bước đột phá nữa cho iPhone 20. Từ đó, người dùng sẽ có khả năng sạc tai nghe không dây AirPods mà không cần đế sạc chuyên dụng.

6. Màn hình chống trầy xước "Ceramic Shield Ultra"

Cũng theo Instant Digital, Apple sẽ trang bị kính màn hình bền hơn cho iPhone 20. Màn hình kính cong đó cần được bảo vệ tối đa, đặc biệt là ở các cạnh cong và Ceramic Shield 2 khó có thể đáp ứng được yêu cầu.

Ảnh minh họa.

Instant Digital đã đặt tên cho loại kính bền hơn này là "Ceramic Shield Ultra". Nguồn tin cho hay, loại kính này chắc chắn đến mức người dùng có thể để điện thoại trong túi quần cùng với chìa khóa "trong nhiều tháng" mà không bị hư hại.

7. Pin 6.000 mAh

Pin iPhone thường không lớn bằng pin trên các flagship Android mặc dù iPhone nổi tiếng là một trong những dòng điện thoại có thời lượng pin tốt nhất. Tất cả là nhờ Apple kiểm soát mọi khía cạnh của phần cứng và phần mềm iPhone, tối ưu hóa trải nghiệm để hoạt động với ít tài nguyên hơn nhiều so với điện thoại Android.

Ảnh minh họa.

Vì vậy, việc Instant Digital tuyên bố iPhone 20 sẽ có pin 6.000 mAh đã thu hút sự chú ý của giới chuyên gia. iPhone 17 Pro Max là chiếc iPhone đầu tiên cung cấp pin dung lượng hơn 5.000 mAh, tương đương với 17 giờ 54 phút sử dụng.

Do đó, các chuyên gia vẫn chưa thể tưởng tượng được thời lượng pin iPhone sẽ tăng thêm bao nhiêu nếu pin lớn hơn 20%. Ngay cả khi màn hình cong cần nhiều năng lượng hơn một chút so với màn hình phẳng bình thường, việc bổ sung thêm 1.000 mAh cũng sẽ rất tuyệt vời.