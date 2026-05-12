Chiêm ngưỡng smartphone có viền màn hình mỏng nhất từ trước đến nay

Người rò rỉ thông tin nổi tiếng Ice Universe vừa chia sẻ một bức ảnh thú vị trên mạng xã hội X, cho thấy một tấm màn hình mới được sản xuất bởi công ty Tianma của Trung Quốc. Điều đặc biệt ở tấm màn hình này là viền chỉ dày 0,35 mm, mỏng hơn nhiều so với viền của iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Màn hình điện thoại phá kỷ lục với viền mỏng nhất từ ​​trước đến nay.

Màn hình AMOLED 6,32 inch này không chỉ có viền mỏng kỷ lục mà còn sở hữu tỷ lệ màn hình so với thân máy lên tới 98,5%. Với tần số quét 240Hz, màn hình này tự làm mới 240 lần mỗi giây, gấp đôi so với tần số quét 120Hz hiện có trên nhiều mẫu điện thoại như iPhone 17 và iPhone 17 Pro Max.

Hiện tại, Oppo được xem là ứng cử viên sáng giá nhất để trở thành nhà sản xuất đầu tiên sử dụng tấm nền này nhờ vào mối quan hệ đối tác chiến lược với Tianma. Chiếc điện thoại Oppo Find X9 dự kiến sẽ là sản phẩm đầu tiên trang bị màn hình Tiangong của Tianma.

Cuộc chiến đối với viền màn hình đã bắt đầu từ năm 2017, khi các mẫu điện thoại như Essential Phone và Galaxy Note 8 dẫn đầu với tỷ lệ màn hình so với thân máy ấn tượng. Năm đó cũng chứng kiến sự ra mắt của iPhone X, với tỷ lệ màn hình 82%, cao hơn nhiều so với các mẫu iPhone trước đây.

Ảnh chụp cho thấy tấm nền AMOLED phá kỷ lục của Tianma với viền màn hình chỉ 0,35 mm.

Mặc dù cuộc chiến viền màn hình có thể đã lắng xuống, nhưng kích thước viền vẫn tiếp tục thu nhỏ. Hiện tại, viền màn hình của iPhone 17 Pro chỉ khoảng 1,44 mm. Đặc biệt, Apple đang lên kế hoạch cho mẫu iPhone XX (iPhone 20) với thiết kế màn hình cong, tạo cảm giác như một khối kính không viền.

Câu hỏi đặt ra là liệu viền màn hình mỏng hơn có ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người dùng hay không? Có lẽ, mọi thứ vẫn sẽ phụ thuộc vào những gì mà mẫu iPhone 20 sẽ xuất hiện vào năm sau.