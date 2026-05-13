Kính James Webb lập bản đồ 164.000 thiên hà, xuyên không về 13 tỷ năm trước

Một bản đồ vũ trụ với độ chi tiết chưa từng có vừa được NASA công bố, hé lộ mạng lưới kết nối khổng lồ giữa các thiên hà và lần ngược về tận "thuở sơ khai" của vạn vật

Sử dụng dữ liệu từ chương trình khảo sát COSMOS-Web – dự án lớn nhất từ trước đến nay của kính viễn vọng James Webb (JWST) – các nhà khoa học đã tạo nên một kỳ tích khi tái hiện lại cấu trúc quy mô lớn của vũ trụ xuyên suốt 13,7 tỷ năm lịch sử. Bản đồ này không chỉ là một bức ảnh tĩnh, mà là một cuốn "biên niên sử" bằng hình ảnh, cho phép con người nhìn thấu những sợi vật chất tối mỏng manh đan xen giữa các thiên hà.

Kính James Webb mở ra những bức màn bí ẩn của vũ trụ.

"Mắt thần" hồng ngoại bóc tách mọi lớp màn bí ẩn

Trước đây, kính viễn vọng Hubble chỉ có thể nhìn thấy những mảng sáng mờ nhạt chồng lấp lên nhau. Nhưng với James Webb, mọi thứ đã thay đổi. Khả năng quan sát hồng ngoại siêu sắc nét đã giúp các nhà thiên văn học "bóc tách" hoàn toàn những cấu trúc này. Những vùng không gian từng bị coi là một khối duy nhất nay hiện rõ là hàng nghìn thiên hà riêng biệt, được sắp xếp tỉ mỉ vào từng lát cắt thời gian chính xác.

Giáo sư Bahram Mobasher từ Đại học California, Riverside cho biết: "Sự nhảy vọt về độ phân giải thực sự rất đáng kể. Những chi tiết từng bị làm nhẵn trước đây hiện đã hiển thị rõ ràng, giúp chúng ta quan sát mạng lưới vũ trụ khi nó mới chỉ vài trăm triệu năm tuổi".

Bản đồ COSMOS-Web theo dõi các thiên hà trải dài gần 14 tỷ năm vũ trụ.

Mở cửa kho tàng tri thức cho toàn nhân loại

Mạng lưới vũ trụ được coi là "xương sống" của vạn vật, bao gồm các sợi vật chất tối và khí khổng lồ kết nối các cụm thiên hà lại với nhau. Giữa chúng là những khoảng không trống rỗng kỳ bí. Việc lập được bản đồ chi tiết của hệ thống này giúp con người hiểu rõ hơn về cách vũ trụ hình thành và phát triển.

Không giữ riêng cho mình, nhóm nghiên cứu đã chính thức công khai danh mục thông tin của 164.000 thiên hà cùng các công cụ phân tích cho cộng đồng khoa học toàn cầu. Đây được xem là một bước tiến khổng lồ, mở ra cơ hội để bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào hành trình giải mã những bí ẩn lớn nhất của không gian.