Các hãng đổ xô sản xuất smartphone pin 10.000 mAh, liệu ai quan tâm?

Trong nhiều năm qua, các thương hiệu smnartphone đã tập trung vào việc phát triển thiết bị mỏng hơn, nhẹ hơn và nhanh hơn, trong khi việc nâng cấp dung lượng pin thường chỉ mang tính chất cải tiến nhỏ. Hầu hết các điện thoại cao cấp hiện nay có dung lượng pin từ 4.500 mAh đến 5.500 mAh. Tuy nhiên, năm 2026 đang chứng kiến sự thay đổi lớn khi các nhà sản xuất bắt đầu thử nghiệm với những viên pin khổng lồ, với một số thương hiệu thậm chí vượt qua mốc 10.000 mAh.

Mẫu Honor Power.

Mặc dù một chiếc smartphone với dung lượng pin 10.000 mAh có vẻ là quá mức cần thiết, nhưng thói quen sử dụng thiết bị đang thay đổi. Các tính năng hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI), chơi game và tiêu thụ nội dung ngày càng nhiều đang tạo ra nhu cầu cao hơn về pin.

Smartphone hiện đại không chỉ là công cụ liên lạc mà còn là máy chơi game, máy chỉnh sửa video, trợ lý AI và trung tâm giải trí. Những tính năng này tiêu tốn một lượng điện năng đáng kể, khiến cho việc sử dụng pin truyền thống trở nên khó khăn, đặc biệt đối với game thủ và những người sáng tạo nội dung.

Để đáp ứng nhu cầu này, các thương hiệu như Vivo và Honor đã giới thiệu những mẫu điện thoại với dung lượng pin gần hoặc trên 10.000 mAh. Ví dụ, Vivo Y600 Pro sở hữu viên pin 10.200 mAh trong một thiết bị chỉ dày 8,2mm, trong khi Honor Win cũng có dung lượng pin 10.000 mAh nhưng vẫn giữ được thiết kế mỏng nhẹ.

Vivo Y600 Pro.

Công nghệ pin silicon-carbon đang là yếu tố thay đổi cuộc chơi, cho phép các nhà sản xuất tích hợp pin dung lượng lớn hơn vào thân máy mỏng hơn mà không làm tăng đáng kể độ dày hay trọng lượng. Điều này mở ra cơ hội cho những chiếc điện thoại cao cấp với dung lượng pin từ 8.000 đến 10.000 mAh, kết hợp với tốc độ sạc siêu nhanh giúp người dùng yên tâm hơn về thời gian sử dụng.

Tuy nhiên, không phải tất cả người dùng đều cần đến dung lượng pin khổng lồ này. Đối với những người chỉ sử dụng điện thoại cho các hoạt động cơ bản như nhắn tin, lướt web hay chụp ảnh, một viên pin 5.500 hoặc 6.000 mAh thường đã đủ. Dù vậy, thời lượng pin vẫn là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi người dùng lựa chọn điện thoại, và nhiều người có thể đánh giá cao sự tiện lợi khi chỉ cần sạc một lần mỗi vài ngày.

Dòng sản phẩm Honor Win.

Thị trường toàn cầu đang chứng kiến sự xuất hiện của những chiếc điện thoại có dung lượng pin lên đến 9.000 mAh, như Poco X8 Pro Max và OnePlus Nord 6. Điều đó cho thấy cuộc đua về dung lượng pin đang ngày càng trở nên nóng bỏng. Năm 2026 có thể đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp smartphone, đặc biệt là đối với game thủ, người sáng tạo nội dung và những người dùng chuyên nghiệp.