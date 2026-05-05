Tin vui đến với người dùng đợi Galaxy Z Flip 8

Vì Galaxy Z Fold 7 "bán chạy" hơn Galaxy Z Flip 7 trên toàn thế giới và Apple chọn thiết kế kiểu sách cho iPhone màn hình gập đầu tiên của mình vào cuối năm nay nên Galaxy Z Fold 8 (và Z Fold 8 Wide) đang nhận được nhiều sự chú ý hơn so với Galaxy Z Flip 8.

Ảnh concept Galaxy Z Flip 8.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chiếc điện thoại màn hình gập kiểu vỏ sò tiếp theo của Samsung sẽ bị bỏ qua. Mới đây, một tin đồn mới từ Hàn Quốc đã tiết lộ Galaxy Z Flip 8 sẽ có một số nâng cấp "tinh tế"

Galaxy Z Flip 8 sẽ nhẹ hơn bản tiền nhiệm

Theo các tin đồn, chiếc Galaxy Z Flip 8 sẽ chỉ nhẹ hơn 8 gram so với Galaxy Z Flip 7, nhẹ hơn tới 19 gram so với chiếc Razr Ultra (2026) mới nhất của Motorola. Rõ ràng, đây là một thành tựu kỹ thuật đáng kể của Samsung.

Tất nhiên, Galaxy Z Flip 8 sẽ giữ nguyên dung lượng pin 4.300mAh của phiên bản tiền nhiệm, sẽ thua xa chiếc flagship Razr Ultra thế hệ thứ hai về thời lượng pin.

Tạm biệt nếp gấp, Galaxy Z Flip 8 sẽ có thiết kế mỏng hơn!

Theo các tin đồn, Galaxy Z Flip 8 sẽ tích hợp "cấu trúc thiết kế không nếp gấp". Do đó, nếp gấp trên màn hình của Galaxy Z Fold 8 cũng sẽ biến mất.

Chưa hết, độ dày tổng thể của Galaxy Z Flip 8 sẽ giảm 0,5mm (ở dạng gập) so với Galaxy Z Flip 7. Đây không phải là một thay đổi quá lớn nhưng cũng giúp giảm độ dày của điện thoại từ 13,7mm xuống 13,2mm (so với độ dày 15,7mm khá lớn của Razr Ultra 2026).

Galaxy Z Flip 7.

Ngoài ra, chiều rộng của sản phẩm sẽ tăng "nhẹ". Khi đó, Galaxy Z Flip 8 sẽ có kích thước lần lượt là 166,8 x 75,4 x 6,6mm và 85,4 x 75,4 x 13,2mm ở dạng mở và gập.

Galaxy Z Flip 8 sẽ có giá bao nhiêu?

Thực tế cho thấy, Galaxy Z Flip 8 hầu như không có nâng cấp lớn về màn hình, độ phân giải, camera, dung lượng pin và sạc. Do đó, việc dự đoán giá tăng nhẹ so với Galaxy Z Flip 7 là hợp lý.

Dự kiến, Galaxy Z Flip 8 sẽ có giá bán từ 1.150 USD (khoảng 30,2 triệu đồng) tại Mỹ, có thể giữ nguyên mức giá 1.300 USD (khoảng 34,2 triệu đồng) trước đây của Galaxy Z Flip 7 cho phiên bản 512GB.

Hiện tại, còn quá sớm để dự đoán về thành công của Galaxy Z Flip 8. Khả năng cao là mẫu smartphone màn hình gập này của Samsung sẽ không vượt qua được doanh số (ban đầu) của iPhone Ultra (hoặc iPhone Fold) của Apple.

Cùng chờ xem Samsung sẽ mang lại những gì thú vị trên Galaxy Z Flip 8 trong 2 tháng tới.