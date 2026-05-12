Rò rỉ ốp lưng Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Wide hé lộ nhiều chi tiết thú vị

Samsung thường chỉ giới thiệu một mẫu điện thoại gập cao cấp mỗi năm. Tuy nhiên, năm nay có thể đánh dấu sự thay đổi khi hãng dự kiến sẽ ra mắt phiên bản kế nhiệm của Galaxy Z Fold7, mang tên Galaxy Z Fold8, cùng với một mẫu mới có màn hình rộng mang tên Galaxy Z Fold8 Wide.

Thông tin về bộ đôi sản phẩm này đã được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội trong thời gian gần đây. Mới đây, leaker nổi tiếng Ice Universe đã công bố loạt ảnh về ốp lưng của Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Wide, cung cấp thêm chi tiết về thiết kế của hai thiết bị sắp ra mắt.

Trong bài viết mới của Ice Universe trên mạng xã hội X, ốp lưng dành cho Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Wide đã xuất hiện trên nền tảng thương mại điện tử Alibaba, qua đó hé lộ diện mạo của hai sản phẩm này. Ice Universe cũng đã đăng tải một video thực tế cho thấy ốp lưng của cả hai mẫu máy, cho thấy rằng Galaxy Z Fold8 Wide sẽ có kích thước rộng hơn và thấp hơn đáng kể so với phiên bản tiêu chuẩn.

Đây được cho là một bước đi hợp lý của Samsung nếu công ty muốn mở rộng dòng sản phẩm Fold thay vì chỉ nâng cấp theo kiểu lặp lại hàng năm. Một trong những vấn đề mà người dùng thường gặp phải với dòng Z Fold là màn hình ngoài hẹp, khiến trải nghiệm sử dụng không thoải mái như một smartphone thông thường. Nếu phiên bản Wide giải quyết được vấn đề này bằng thiết kế rộng hơn sẽ là cải tiến đáng giá.

Đáng chú ý, video rò rỉ cũng cho thấy mặt lưng của thiết bị có cụm hai camera kèm đèn flash, trong khi các vết lõm hình tròn trên ốp lưng gợi ý rằng cả hai thiết bị sẽ hỗ trợ sạc không dây chuẩn Qi2. Theo thông tin trước đó, Galaxy Z Fold8 Wide còn được cho là sẽ sở hữu màn hình với tỷ lệ 4:3 - một tỷ lệ hiếm thấy trên smartphone nhưng lại lý tưởng cho công việc, đọc tài liệu hoặc giải trí.