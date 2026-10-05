Galaxy Z Fold9 sẽ được cải tổ về thiết kế, đè bẹp iPhone Duo 2

Việc so sánh Galaxy Z Fold8 với iPhone Duo là điều khó tránh khỏi do cả hai có kiểu dáng tương đồng và điều tương tự nhiều khả năng sẽ diễn ra với các thế hệ kế nhiệm của chúng. Chiếc iPhone màn hình gập vốn đã khá dày và cồng kềnh so với các đối thủ cùng loại nhưng Galaxy Z Fold9 có thể khiến iPhone màn hình gập đồ sộ hơn nữa.

Galaxy Z Fold 9 có thể sẽ mỏng hơn nữa

Mặc dù Z Fold8 mới chỉ ra mắt gần đây nhưng có thông tin cho rằng Samsung đã bắt đầu phát triển phiên bản kế nhiệm. Một báo cáo mới từ nguồn tin @kro_roe trên mạng xã hội X cho biết ý tưởng thiết kế cho Z Fold 9 đang được triển khai và có thể mang lại những thay đổi đầy thú vị.

Galaxy Z Fold8.

Mẫu điện thoại màn hình gập mới này có thể chỉ dày 7,9 mm khi gập lại và dày 3,9 mm khi mở ra. Đây sẽ là mức giảm đáng kể so với độ dày vốn đã rất ấn tượng của Z Fold8 (9,7 mm khi gập và 4,5 mm khi mở).

Điều này sẽ khiến iPhone Duo trông càng thêm cồng kềnh

Trong báo cáo của mình, nguồn tin nhận định rằng Z Fold 9 sẽ được định vị là "đối thủ" cạnh tranh trực tiếp với iPhone Duo và có thể là cả iPhone Duo 2 – dự kiến ​​ra mắt vào tháng 9 năm sau. Tuy nhiên, đây có lẽ chưa phải là lý do thuyết phục nhất cho bước tiến lớn về thiết kế mà Samsung đang lên kế hoạch.

Lý do là bởi iPhone Duo vốn đã là một trong những chiếc điện thoại màn hình gập dày và nặng nhất trên thị trường. Khi mở ra, máy dày 5,2mm, khi gập lại thì độ dày lên tới 11,3mm – dày hơn hơn 10% so với Galaxy Z Fold 8.

Điều đáng ngại hơn nữa là iPhone Duo nặng tới 254 gram; vượt xa mức 201 gram của Z Fold8 và 215 gram của Z Fold8 Ultra, nặng hơn cả chiếc iPhone 18 Pro Max - trọng lượng 249 gram. Nếu Samsung có thể giảm khoảng 14% độ dày cho mẫu điện thoại màn hình gập của mình trong khi Apple không có nhiều thay đổi với thiết bị của họ, sự chênh lệch giữa hai máy có thể trở nên vô cùng khập khiễng.

Người hâm mộ iPhone 13 mini nói riêng và những ai yêu thích điện thoại nhỏ gọn nói chung từng đặt nhiều kỳ vọng vào iPhone Duo nhưng một số người tỏ ra thất vọng vì thiết bị này quá dày và cồng kềnh.

Galaxy Z Fold9 sẽ học hỏi ít nhất một điểm từ iPhone Duo

Một nguồn tin khác cho hay, Samsung có thể đang cân nhắc trang bị camera ẩn dưới màn hình cho mẫu điện thoại màn hình gập mới. Dù không có thêm thông tin cụ thể, nhiều khả năng điều này ám chỉ camera nằm ở màn hình bên trong.

Galaxy Z Fold8 rất được yêu thích.

Động thái này không chỉ tương đồng với cách tiếp cận của Apple đối với iPhone Duo mà còn gợi nhớ đến một số thiết bị Galaxy Z Fold trước đây của Samsung. Hãng từng lần đầu tiên giới thiệu camera ẩn dưới màn hình trên Galaxy Z Fold 3 và duy trì công nghệ này cho đến tận Galaxy Z Fold 6, bất chấp chất lượng hình ảnh không thực sự tốt. Tuy nhiên, đến Galaxy Z Fold 7, hãng đã quay lại sử dụng camera đục lỗ, mang lại sự cải thiện đáng kể về chất lượng hình ảnh.

Những thông tin này cần được nhìn nhận một cách thận trọng. Ngay cả khi Samsung đang có các cuộc thảo luận nội bộ về Galaxy Z Fold 9, mọi thứ vẫn đang ở giai đoạn rất sơ khai. Hãng ​​sẽ ra mắt sản phẩm này vào khoảng tháng 7 năm sau. Đó là một khoảng thời gian khá dài, đồng nghĩa với việc vẫn còn nhiều thay đổi có thể xảy ra.

Nếu Z Fold9 thực sự mỏng mà vẫn duy trì được hiệu năng và thời lượng pin tương đương, Apple chắc chắn sẽ phải lo lắng ít nhiều. Không chỉ độ mỏng, chiếc iPhone Duo 2 khó có thể nhẹ hơn đáng kể so với Galaxy Z Fold8 năm nay.

Cùng chờ kết quả của cuộc cạnh tranh khốc liệt trong phân khúc điện thoại màn hình gập này vào năm sau.