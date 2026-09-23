Galaxy Z Fold8 vẫn là "ông vua" của phân khúc điện thoại màn hình gập

Cuộc đối đầu kinh điển giữa Apple và Samsung trong thế giới công nghệ di động vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Việc Apple mới ra mắt iPhone màn hình gập (iPhone Duo) đã thực sự thổi một luồng gió mới vào phân khúc điện thoại màn hình gập – thị trường vốn bị Samsung thống trị trong suốt bảy năm qua.

Galaxy Z Fold8.

Và mặc dù iPhone Duo là một bước tiến đầy thú vị, chúng lại càng làm cho chiếc Galaxy Z Fold8 của Samsung trở nên nổi bật hơn, đặc biệt là về mặt công thái học và thiết kế tổng thể.

Tất nhiên, Apple đã làm rất tốt ngay từ đầu với những điểm cộng như màn hình không nếp gấp và khả năng kháng nước, kháng bụi chuẩn IP68 toàn diện nhưng lợi thế lâu năm của Samsung trong phân khúc điện thoại màn hình gập đã tạo ra một sản phẩm hấp dẫn hơn nhiều.

Galaxy Z Fold8 là một thành công rực rỡ về hiệu quả thiết kế

Với trọng lượng chỉ 201 gram, Galaxy Z Fold8 là chiếc điện thoại gập nhẹ nhất; con số này tạo ra sự tương phản rõ rệt so với mức 254 gram của iPhone Duo.

Galaxy Z Fold8 nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Cảm giác cầm máy mang lại sự khác biệt lạ lẫm nhưng theo hướng tích cực; sau nhiều năm mang theo những chiếc điện thoại dạng thanh (candybar) nặng nề, việc sở hữu một chiếc điện thoại màn hình gập vừa tiện dụng vừa nhẹ trong túi thực sự là một trải nghiệm đầy mới mẻ và ấn tượng.

Khi sử dụng máy ở chế độ mở ra theo chiều dọc (portrait mode), sự phân bổ trọng lượng gần như hoàn hảo. Ở tư thế này, điện thoại không hề bị nặng phần đầu, mang lại trải nghiệm sử dụng vô cùng thoải mái. Điều tương tự cũng diễn ra khi dùng máy ở chế độ ngang (landscape mode), đặc biệt hữu ích khi xem các chương trình truyền hình yêu thích hay đọc sách điện tử.

Samsung loại bỏ sự nhàm chán với màn hình bo cong

Ngoài ra, việc Samsung chủ động sử dụng các góc vuông trên toàn bộ thiết kế của Galaxy Z Fold8 là điều khiến các chuyên gia phải dành lời khen ngợi. Nhiều người đã tỏ ra ngán ngẩm với góc màn hình bo cong quen thuộc mà Apple đã phổ biến từ nhiều năm trước.

Ngôn ngữ thiết kế này đã bị hầu hết các nhà sản xuất điện thoại khác sao chép và chỉ vắng mặt trên một số ít các smartphone, phần lớn trong số đó là của Samsung. May mắn thay, Galaxy Z Fold8 thuộc nhóm thiểu số đặc biệt này và mang lại một làn gió mới mẻ.

Các góc màn hình vuông vức rất phù hợp với kiểu dáng này, giúp Galaxy Z Fold8 sở hữu vẻ đẹp chuyên nghiệp và tinh tế, tạo nên sự khác biệt so với các đối thủ cùng phân khúc, bao gồm cả chiếc iPhone Duo.

Việc không sử dụng góc màn hình bo cong cũng cho phép Samsung tạo ra thiết kế mặt trước hoàn toàn đối xứng trong khi thiết kế điện thoại gập của Apple thực sự trông khá chướng mắt. Việc màn hình ngoài của Duo có góc vuông ở bên trái nhưng lại bo cong ở bên phải tạo cảm giác rất thiếu cân đối.

Không phải mọi thứ đều hoàn hảo

Có một điểm trừ nhỏ trong thiết kế của Galaxy Z Fold8: chuẩn kháng nước và bụi IP48. Điều này có nghĩa là Galaxy Z Fold8 được bảo vệ tốt trước nước ngọt và các hạt bụi lớn hơn 1mm nhưng lại không được bảo vệ trước các loại bụi mịn hơn.

Galaxy Z Fold8 có khả năng chống nước và bụi kém hơn các "đối thủ".

Các "đối thủ" lớn nhất của Samsung tại Mỹ là Google và Apple đều trang bị khả năng bảo vệ toàn diện hơn cho các mẫu điện thoại màn hình gập của họ, thể hiện qua chuẩn IP68 ấn tượng hơn.

Với tiêu chuẩn IP48, người dùng sẽ phải cẩn trọng và cân nhắc kỹ hơn về nơi mang Galaxy Z Fold8 đến. Hiện tại, Galaxy Z Fold8 vẫn đang được bán rộng rãi tại nhiều hệ thống chính hãng, giá bán từ 39,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB.