Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra và iPhone 18 Pro đều có một điểm chung tuyệt vời

Với sự xuất hiện của Galaxy Z Fold8, bộ đôi iPhone và các mẫu flagship khác được mong đợi trong năm nay, 2026 thực sự là một năm tuyệt vời của thị trường điện thoại thông minh. Chúng ta đã được chứng kiến ​​những kiểu dáng mới, các tính năng thực sự đột phá như màn hình bảo mật (Privacy Display) và khẩu độ biến thiên,...

Galaxy Z Fold8 Ultra.

Hãy cùng nói về màu sắc của điện thoại thông minh.

Bên cạnh những phiên bản màu trắng, đen quen thuộc, những năm gần đây, các nhà sản xuất điện thoại đồng loạt quyết định khám phá những tông màu đẹp nhất mà con người từng biết đến.

Galaxy Z Fold8 màu Tím Oải hương (Lavender)

Giá bán từ: 40,99 triệu đồng

Với phiên bản màu Tím Oải hương trên chiếc Galaxy Z Fold8, nhiều người đã tưởng đó là phiên bản màu Kem (Cream). Tuy nhiên, khi cầm trên tay, phiên bản màu này đặc biệt thu hút ánh nhìn.

Galaxy Z Fold8.

Chiếc Galaxy Z Fold8 màu Tím Oải hương gợi nhớ đến máy chơi game Nintendo DS Lite. Và xét đến sự thú vị mà chiếc Fold8 mang lại, màu Tím Oải hương thực sự là một lựa chọn rất hợp lý.

Galaxy Z Fold8 Ultra màu Violet Shadow (Tím Bóng)

Giá bán từ: 46,99 triệu đồng

Đây lại là một chiếc điện thoại Samsung. Đó là Galaxy Z Fold8 Ultra với tùy chọn màu Violet Shadow cực kỳ đẹp mắt trong năm nay. Theo một số chuyên gia, tông màu này đẹp đến mức khó tin.

Galaxy Z Fold8 Ultra.

Thực tế, màu Violet Shadow trên Fold8 Ultra còn đẹp hơn cả màu Burgundy (Đỏ rượu vang) trên iPhone 18 Pro. Nếu định mua Galaxy Z Fold8 Ultra, người dùng nên lựa chọn màu Violet Shadow. Phiên bản màu này đặc biệt và tạo cảm giác mới lạ hơn nhiều so với các màu khác: Trắng Cream, Đen Graphite và Xanh Shadow.

Cặp iPhone 18 Pro màu Burgundy

Giá bán từ: 38,99 triệu đồng

Trong thực tế, tông màu Burgundy được phối khá tối trên iPhone 18 Pro. Phiên bản màu này lép vế hơn hẳn so với màu Violet Shadow trên Galaxy Z Fold8 Ultra.

iPhone 18 Pro.

Màu Burgundy trên iPhone 18 Pro có sự khác lạ so với màu Cosmic Orange (Cam Vũ trụ) trên iPhone 17 Pro năm ngoái và màu Desert Titanium (Titan Sa mạc) của iPhone 16 Pro.

Rõ ràng, với màu Lavender (Tím Oải hương) trên Galaxy Z Fold8, màu Violet Shadow trên Galaxy Z Fold8 Ultra và cả màu Burgundy trên iPhone 18 Pro lẫn iPhone 18 Pro Max, các nhà sản xuất smartphone đã mang tới nhiều lựa chọn màu sắc thú vị hơn cho người dùng. Samsung và Apple đã thực sự tạo ra những tuyệt phẩm màu sắc trong năm nay.