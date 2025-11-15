Galaxy Tab A11 Plus ra mắt: Màn 11 inch, pin lớn, giá từ 8,6 triệu đồng

Samsung vừa chính thức ra mắt máy tính bảng Galaxy Tab A11 Plus, một sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung. Với thiết kế tinh tế và tính năng chuyên nghiệp, Galaxy Tab A11 Plus hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người dùng.

Galaxy Tab A11 Plus ra mắt

So với mẫu Galaxy Tab A11 tiêu chuẩn trước đó, phiên bản Plus không chỉ có kích thước lớn hơn mà còn được nâng cấp về cả phần cứng lẫn phần mềm. Cụ thể, máy sở hữu pin và màn hình lớn hơn, cùng với các tính năng chuyên nghiệp như DeX và Gemini tích hợp AI, đi kèm giao diện One UI 8.

Galaxy Tab A11 Plus có hai tùy chọn màu sắc: Xám và Bạc. Thiết kế của máy tiếp tục theo triết lý đặc trưng của Samsung với mặt lưng phẳng, camera sau nằm ở góc trên cùng bên trái và vị trí các phím bấm vật lý quen thuộc. So với thế hệ trước, sản phẩm này có thân máy mỏng và nhỏ gọn hơn.

Màn hình của Tab A11 Plus có kích thước 11 inch với tần số quét 90Hz, tương thích với âm thanh Dolby Atmos, nâng cao trải nghiệm nghe nhạc. Camera sau có độ phân giải 8 megapixel, trong khi camera trước đạt 5 megapixel. Đặc biệt, máy sẽ được cập nhật hệ điều hành và phần mềm trong 7 năm, cho đến ngày 30 tháng 11 năm 2032.

Máy tính bảng mới của Samsung có cấu hình khá tốt

Về cấu hình, Galaxy Tab A11 Plus được trang bị bộ vi xử lý octa-core 2.5 GHz, kết hợp với RAM 6GB và tùy chọn bộ nhớ trong 128GB hoặc 256GB. Viên pin dung lượng lớn 7.040 mAh giúp máy có thời gian sử dụng cả ngày dài.

Về giá bán, phiên bản Wi-Fi của Galaxy Tab A11 Plus có giá 249 bảng Anh (khoảng 8,6 triệu đồng) cho model 128GB, trong khi model 5G có giá 299 bảng Anh (khoảng 10,3 triệu đồng).