Galaxy Tab S10 FE và FE Plus lộ diện với thiết kế mỏng ấn tượng

Theo Phone Arena, bài đăng mới của blogger công nghệ nổi tiếng Evan Blass đã tiết lộ một chi tiết đáng chú ý trong thiết kế của Galaxy Tab S10 FE và Tab S10 FE Plus. Dù thiết kế của hai mẫu máy tính bảng này dự kiến sẽ tương tự như các phiên bản trước, nhưng chúng sẽ có một lợi thế lớn về độ mỏng.

Máy tính bảng Galaxy Tab S10 FE và Tab S10 FE Plus của Samsung.

Galaxy Tab S10 FE 10,9 inch và Tab S10 FE Plus 13,1 inch sẽ có độ dày chỉ 6mm, mỏng hơn so với 6,5mm của Tab S9 FE và Tab S9 FE Plus. Mặc dù vẫn dày hơn một chút so với iPad Air 11 và 13 của Apple (6,1mm), nhưng điều này cho thấy sự tiến bộ trong thiết kế của Samsung. So với các mẫu flagship như Tab S10 Plus và Tab S10 Ultra, Tab S10 FE và Tab S10 FE Plus chỉ dày hơn lần lượt 0,4mm và 0,6mm, một thành tựu kỹ thuật đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, câu hỏi về độ bền của những chiếc máy tính bảng mỏng này vẫn còn bỏ ngỏ. Trong quá khứ, các thiết bị mỏng manh dễ bị cong và gãy, vì vậy người dùng hy vọng Samsung sẽ cải thiện độ bền cho Tab S10 FE và Tab S10 FE Plus.

Ảnh render Galaxy Tab S10 FE Plus.

Về giá cả, mẫu Tab S10 FE nhỏ hơn dự kiến sẽ có giá khởi điểm khoảng 579 EUR tại châu Âu và 499 USD tại Mỹ (khoảng 12,7 triệu đồng), trong khi Tab S10 FE Plus có thể có giá 749 EUR và 649 USD (khoảng 16,6 triệu đồng) cho phiên bản cơ bản với bộ nhớ 128GB và RAM 8GB.

Một câu hỏi khác vẫn chưa có lời giải là liệu bộ đôi Tab S10 FE có sử dụng công nghệ màn hình LCD như các phiên bản trước hay sẽ chuyển sang màn hình AMOLED. Hầu hết các thông số kỹ thuật khác đã được tiết lộ, bao gồm bộ vi xử lý Exynos 1580, camera sau 13MP, camera trước 12MP, hỗ trợ bút S Pen tích hợp, khả năng chống nước và bụi IP68, RAM lên đến 12GB và bộ nhớ trong tối đa 256GB với tùy chọn kết nối 5G.

Ảnh render Galaxy Tab S10 FE.

Đặc biệt, Tab S10 FE Plus sẽ đi kèm với bút stylus, trong khi Tab S10 FE không có. Điều này có thể cho thấy S Pen sẽ chỉ được bán kèm với phiên bản lớn hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán và người dùng không nên vội vàng đưa ra kết luận.

Ngày ra mắt của Galaxy Tab S10 FE và Tab S10 FE Plus đang đến gần, và người dùng đang rất mong chờ những thông tin chính thức từ Samsung.