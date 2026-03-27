Galaxy Wide Fold lộ ảnh render với màn hình rộng ấn tượng

Samsung đang phát triển một mẫu điện thoại gập ngang mới, dự kiến sẽ ra mắt cùng với bộ đôi Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8 vào mùa hè năm nay. Những hình ảnh render CAD của sản phẩm này đã được chia sẻ trên mạng, giúp người dùng có cái nhìn ban đầu về thiết kế.

Hiện tại, tên gọi chính thức của mẫu điện thoại gập này vẫn chưa được xác định, giới truyền thông đang tạm gọi nó là Galaxy Wide Fold, Galaxy Z Fold8 Wide hoặc Galaxy Z Fold Wide.

Theo thông tin từ các báo cáo trước đó, smartphone này có thể sở hữu màn hình ngoài 5.4 inch và màn hình gập 7.6 inch với tỷ lệ khung hình rộng hơn. Ngoài ra, thiết bị có thể được trang bị pin 5.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 45W, cùng với cảm biến chính 200 megapixel và cảm biến siêu rộng 50 megapixel.

Các bản vẽ CAD do AndroidHeadlines cung cấp cho thấy kích thước của thiết bị này là 123.9 x 161.4 x 4.9mm khi mở ra và 123.9 x 82.2 x 9.8mm khi gập lại. Tỷ lệ khung hình rộng hơn hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng khi xem nội dung và sử dụng các ứng dụng tối ưu cho máy tính bảng.

Mặc dù thông tin chi tiết về cấu hình vẫn còn hạn chế, nhiều khả năng thiết bị này sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, RAM lên đến 16GB và bộ nhớ trong tối đa 1TB. Nếu đúng như vậy, đây không chỉ là một mẫu thử nghiệm thiết kế mà còn có thể là bước đi chiến lược của Samsung nhằm định hình lại phân khúc điện thoại gập cao cấp.

Samsung dự kiến sẽ ra mắt thiết bị này vào nửa cuối năm nay cùng với Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8. Nếu mức giá hợp lý, đây có thể là mẫu điện thoại đáng chờ đợi nhất trong dòng sản phẩm năm nay của Samsung, mang lại cảm giác “đổi mới thật sự” thay vì chỉ lặp lại công thức cũ.