Galaxy S27 Ultra đang có lợi thế lớn không ngờ

Thị trường smartphone cao cấp năm 2027 có thể chứng kiến một thay đổi đáng chú ý khi nhiều mẫu Ultra của các hãng Trung Quốc được đồn đoán sẽ không mở rộng ra thị trường quốc tế. Các thông tin hiện tại cho rằng Xiaomi có thể không sản xuất Xiaomi 18 Ultra trong khi Oppo và Vivo sẽ duy trì dòng Ultra chủ yếu tại thị trường Trung Quốc.

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Nếu kịch bản này xảy ra, Galaxy S27 Ultra có thể trở thành một trong số ít smartphone Android Ultra được bán rộng rãi trên thị trường toàn cầu. Điều này mang lại lợi thế trực tiếp cho Samsung đồng thời cũng làm giảm áp lực cạnh tranh ở phân khúc cao cấp.

Trong vài năm qua, chính các mẫu flagship Ultra của Vivo, Oppo và Xiaomi đã tạo ra sức ép đáng kể lên Samsung ở những tiêu chí như camera, pin và khả năng sạc. Việc các "đối thủ" này thu hẹp thị trường có thể khiến người dùng quốc tế ít có cơ hội lựa chọn những thiết bị sở hữu cấu hình khác biệt.

Camera và pin vẫn là những điểm Samsung cần cải thiện

Theo đánh giá trong nguồn tin, camera là một trong những lĩnh vực Galaxy S Ultra chưa tạo được khoảng cách rõ rệt so với các flagship Ultra Trung Quốc. Vivo X300 Ultra, Oppo Find X9 Ultra và Xiaomi 17 Ultra được đánh giá cao nhờ khả năng xử lý hình ảnh, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng phức tạp và khi chụp chủ thể chuyển động.

Galaxy S26 Ultra dù sở hữu thông số camera đáng chú ý vẫn gặp khó khăn trong những tình huống như chụp trẻ em đang di chuyển hoặc môi trường thiếu sáng. Đây là vấn đề có ý nghĩa thực tế với người dùng phổ thông, bởi những khoảnh khắc gia đình thường không diễn ra trong điều kiện ánh sáng và chủ thể hoàn hảo.

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Điều đáng chú ý là nhiều smartphone Trung Quốc cũng sử dụng cảm biến hình ảnh độ phân giải cao do chính Samsung sản xuất. Sự khác biệt nằm ở cách từng hãng khai thác phần cứng và xử lý hình ảnh, cho thấy thông số cảm biến không phải yếu tố duy nhất quyết định chất lượng ảnh.

Pin cũng là một lĩnh vực mà Samsung chịu sức ép từ các "đối thủ" Trung Quốc. Nhiều hãng đã chuyển sang sử dụng pin silicon-carbon, công nghệ có mật độ năng lượng cao hơn pin lithium-ion truyền thống. Điều này cho phép nhà sản xuất tăng dung lượng pin mà không phải làm thân máy dày hơn.

Samsung duy trì dung lượng pin 5.000 mAh trong nhiều thế hệ flagship Ultra. Tuy nhiên, hãng gần đây đã bắt đầu sử dụng pin có cực âm silicon-carbon thay cho cực âm graphite trên các smartphone màn hình gập mới, đặt ra kỳ vọng công nghệ này sẽ xuất hiện trên dòng Galaxy S năm sau.

Galaxy S27 Ultra có thể thay đổi thiết kế để tận dụng Qi2

Những tin đồn hiện tại cho thấy, Galaxy S27 Ultra có thể nhận được một số thay đổi đáng chú ý về thiết kế phía sau. Cụm camera sẽ chuyển từ bố cục dọc sang bố cục ngang, gợi nhớ thiết kế từng xuất hiện trên Galaxy S10 Plus.

Một thay đổi khác được đồn đoán là Samsung có thể loại bỏ camera telephoto 3x. Nguyên nhân có thể liên quan đến việc hãng tích hợp nam châm Qi2 ở mặt lưng. Với cụm camera được bố trí lại, không gian phía sau sẽ thuận lợi hơn cho các phụ kiện gắn từ tính như ví, sạc, pin dự phòng, giá đỡ hoặc tay cầm.

Nếu được triển khai, đây có thể là một nâng cấp đáng chú ý đối với trải nghiệm sử dụng hàng ngày. Hệ sinh thái phụ kiện từ tính ngày càng phổ biến trong khi việc bố trí cụm camera và nam châm hợp lý sẽ giúp giảm nguy cơ phụ kiện che khuất hoặc ảnh hưởng đến camera.

Ngoài thiết kế, Galaxy S27 Ultra còn được đồn đoán sử dụng pin silicon-carbon dung lượng lớn hơn, chip Snapdragon mới và camera selfie được nâng cấp.

Một trong những thay đổi đáng chú ý khác là công nghệ có tên mã Polar ID. Theo thông tin rò rỉ, đây có thể là hệ thống nhận diện khuôn mặt đạt cấp độ Class 3, hướng tới mức bảo mật cao hơn và có khả năng cho phép xác thực thanh toán bằng khuôn mặt tương tự Face ID trên iPhone.