Samsung sẽ tung 5 smartphone màn hình gập vào năm tới

Mẫu Galaxy Z Fold8 với thiết kế màn hình rộng đã đạt doanh số ấn tượng, thuyết phục Samsung rằng kiểu dáng này xứng đáng có thêm hai phiên bản nữa vào năm sau. Việc ra mắt 5 mẫu điện thoại màn hình gập khác nhau trong cùng một chu kỳ chính là kế hoạch của Samsung cho năm 2027.

Galaxy Z Fold8.

"Gã khổng lồ" Hàn Quốc đang muốn tập trung mạnh mẽ vào thiết kế màn hình rộng đang rất được người dùng ưa chuộng. 2/5 smartphone màn hình gập trong năm tới được dự đoán sở hữu thiết kế màn hình rộng, giống như một cuốn hộ chiếu (passport) từng lập kỷ lục doanh số trong năm nay.

Samsung dự định ra mắt những gì vào năm 2027?

Theo một báo cáo mới từ ETnews, dòng sản phẩm điện thoại màn hình gập năm 2027 của Samsung có thể bao gồm 5 phiên bản. Danh sách này có thể bao gồm: 2 điện thoại màn hình gập màn hình rộng: Galaxy Z Fold9 mới (kế nhiệm trực tiếp của Fold8), Galaxy Z Fold9 Ultra – phiên bản kế nhiệm trực tiếp của Fold8 Ultra với màn hình ngoài hẹp và dài.

Đáng chú ý, trái ngược với các báo cáo trước đây về việc Samsung sẽ khai tử dòng điện thoại màn hình gập kiểu vỏ sò (flip), thông tin rò rỉ lần này lại đề cập đến Galaxy Z Flip9 như một trong những mẫu điện thoại màn hình gập có thể ra mắt vào năm sau.

Galaxy Z Fold8.

Cuối cùng, chúng ta có thể được chứng kiến ​​sự xuất hiện của Galaxy Z TriFold 2 (điện thoại màn hình gập ba). Như vậy, tổng cộng sẽ có 5 thiết bị với 3 kiểu dáng khác biệt, mang lại cho người mua nhiều sự lựa chọn giữa các mẫu gập màn hình hẹp và màn hình rộng.

Tại sao Samsung lại đẩy mạnh chiến lược này vào lúc này?

Thực tế, những tin đồn này hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế tại các cửa hàng.

Samsung đã tăng sản lượng Galaxy Z Fold8 thêm một triệu chiếc sau khi lượng đơn đặt hàng trước cho bộ ba điện thoại màn hình gập hiện tại đạt gần 5 triệu máy trên toàn cầu. Trong đó, riêng mẫu Galaxy Z Fold8 màn hình rộng đã chiếm phần lớn nhu cầu với tỷ lệ lên tới 70% tổng số đơn đặt hàng trước tại Hàn Quốc.

Sự gia tăng nhu cầu này cũng diễn ra khi Apple đang chuẩn bị ra mắt mẫu iPhone màn hình gập có thiết kế tương tự trong tháng 9.

Cùng chờ xem Samsung sẽ mang tới những điều gì thú vị vào năm sau.