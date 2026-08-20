Khoa học lần đầu chứng minh được chó có thể "đọc vị" cảm xúc chủ nhân

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí iScience đã làm sáng tỏ khả năng thấu hiểu cảm xúc vượt trội của loài chó. Bằng kỹ thuật chụp cộng hưởng từ chức năng (fMRI) trên những chú chó tỉnh táo, các nhà khoa học đã đo lường phản ứng não bộ khi chúng nhìn vào khuôn mặt người. Kết quả cho thấy vùng não bộ của chó xuất hiện những dạng hoạt động khác biệt rõ rệt trước từng biểu cảm cụ thể.

Khoa học chứng minh chó có thể nhận biết chủ đang vui hay buồn.

Thử nghiệm đầu tiên trên 8 chú chó ghi nhận hoạt động mạnh mẽ tại vùng nhân đuôi khi chúng quan sát các khuôn mặt vui vẻ thay vì trung tính. Điều này chứng minh những nét mặt rạng rỡ của con người mang ý nghĩa cảm xúc đặc biệt đối với thú cưng. Chuyên gia nhận định loài chó cũng có khả năng tinh tế trong việc nắm bắt các chi tiết nhỏ trên khuôn mặt tương tự như con người.

Khi mở rộng thử nghiệm thứ hai trên 12 chú chó, các nhà khoa học tiếp tục phát hiện thêm điều bất ngờ. Não bộ của chó có khả năng phân biệt rõ ràng giữa nét mặt sợ hãi với tức giận, cũng như giữa sợ hãi với buồn bã. Dù chưa phân biệt được sự khác nhau giữa giận dữ và buồn, đây vẫn là bằng chứng đầu tiên cho thấy chó nhận diện được hai biểu cảm tiêu cực riêng biệt.

Dù nghiên cứu còn hạn chế về cỡ mẫu nhỏ và chó phải nhìn ảnh tĩnh thay vì quan sát ngôn ngữ cơ thể, kết quả vẫn mang giá trị khoa học lớn. Các đối tượng thử nghiệm phần lớn là giống chó Border Collie vốn xuất sắc trong việc nắm bắt tín hiệu xã hội. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng phát hiện này không có nghĩa là chó đang trải qua cảm xúc hệt như con người.

Một chú chó Border Collie nổi tiếng với trí thông minh bậc nhất.

Công trình nghiên cứu đã mang lại góc nhìn sâu sắc hơn về chặng đường loài chó tiến hóa song hành cùng nhân loại qua nhiều thế kỷ. Chúng đã phát triển các cơ chế thích nghi để thấu hiểu biểu cảm và hợp tác nhịp nhàng với con người. Việc nhìn nhận chó như những sinh vật giàu cảm xúc sẽ giúp thay đổi cách chúng ta giao tiếp cũng như chăm sóc người bạn bốn chân này.