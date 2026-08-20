iQOO Neo11 Ultra và Z11S trình làng với pin "khủng", thiết kế giống iPhone

Đúng như dự kiến, iQOO đã chính thức giới thiệu bộ đôi Neo11 Ultra và Z11S tại thị trường Trung Quốc.

iQOO Neo11 Ultra sở hữu chipset Dimensity 9500 Monster, kết hợp với chip chơi game Q2 của iQOO cùng tùy chọn RAM LPDDR5X Ultra lên đến 16GB và bộ nhớ trong UFS 4.1 dung lượng 512GB. Trong khi đó, iQOO Z11S sử dụng chip Dimensity 7500 đi kèm RAM LPDDR4X và bộ nhớ trong UFS 3.1.

iQOO Neo11 Ultra.

Cả hai thiết bị đều được trang bị viên pin Si-C dung lượng lớn: Neo11 Ultra sở hữu viên pin 9.100mAh, Z11S có viên pin "khủng" hơn với dung lượng 10.000mAh. Bản Ultra hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W còn Z11S giới hạn ở mức 44W.

Bộ đôi này đều sử dụng màn hình AMOLED kích thước 6,83 inch với tần số quét 144Hz; bản Ultra có độ phân giải cao hơn (3.200 x 1.440 pixel) so với mức 2.800 x 1.260 pixel trên Z11S. Cả hai máy đều tích hợp cảm biến vân tay quang học dưới màn hình.

iQOO Z11S.

Về camera, iQOO Neo11 Ultra sở hữu hệ thống vượt trội hơn với camera chính 50MP (cảm biến LYT700V) kết hợp cùng ống kính góc siêu rộng 8MP. iQOO Z11S chỉ được trang bị một camera 50MP duy nhất với kích thước cảm biến nhỏ hơn.

iQOO Neo11 Ultra cũng có camera trước độ phân giải cao hơn (16MP) so với camera selfie 8MP trên iQOO Z11S. Cả hai điện thoại đều chạy giao diện người dùng OriginOS 6 dựa trên nền tảng Android 16.

iQOO Neo11 Ultra có giá khởi điểm từ 3.399 Nhân dân tệ (khoảng 13,1 triệu đồng) trong khi iQOO Z11S (phiên bản tiêu chuẩn) có giá 1.799 Nhân dân tệ (khoảng 6,9 triệu đồng). Cả hai mẫu điện thoại Vivo này hiện đã có mặt tại Trung Quốc thông qua cửa hàng trực tuyến chính thức của vivo.