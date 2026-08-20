iPhone 18 Pro Max lộ thông số khiến mẫu Pro phải lép vế

Thời điểm ra mắt thế hệ smartphone tiếp theo của Apple đang đến gần, và những tin đồn về sản phẩm mới vẫn đang lan truyền. Dự kiến, người dùng sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng các thiết bị mới vào tháng 9 tới, với nhiều kỳ vọng về sự thay đổi đáng kể so với các phiên bản trước.

iPhone 18 Pro Max sẽ có sự khác biệt so với bản anh em iPhone 18 Pro.

Theo thông tin từ nguồn đáng tin cậy Ice Universe, iPhone ra mắt tháng tới sẽ được trang bị chip xử lý A20 Pro, pin dung lượng cao hơn và đặc biệt là một bước nhảy vọt về chất lượng chụp ảnh. Tuy nhiên, những cải tiến về khả năng chụp ảnh sẽ không dành cho tất cả người dùng, mà chỉ giới hạn ở dòng Pro. Cụ thể, chỉ có iPhone 18 Pro Max mới được trang bị camera với khẩu độ thay đổi.

Thông tin này cho biết, camera chính với khẩu độ thay đổi sẽ là tính năng độc quyền của iPhone 18 Pro Max. Nguyên nhân của sự khác biệt này liên quan đến kỹ thuật phần cứng, khi cơ chế vận hành khẩu độ ống kính thay đổi cần một không gian vật lý đáng kể bên trong thiết bị. Điều này chỉ có thể được đáp ứng bởi mẫu máy lớn hơn, với độ dày 9 mm và trọng lượng khoảng 240 gram.

Camera khẩu độ thay đổi yêu cầu không gian lớn hơn, dẫn đến giới hạn cho iPhone 18 Pro Max.

Điều đáng chú ý là iPhone 18 Pro Max có thể nặng hơn và dày hơn so với iPhone 17 Pro Max hiện tại, do việc tích hợp mô-đun camera mới. Trong thực tế, chiến lược tạo sự khác biệt giữa hai phiên bản Pro không phải là điều mới mẻ đối với Apple. Như đã thấy vào năm 2023, iPhone 15 Pro Max được trang bị camera tele kính tiềm vọng với khả năng zoom quang 5x, trong khi mẫu Pro tiêu chuẩn chỉ có khả năng zoom tối đa 3x.

Tình hình này đang diễn ra tương tự trong những tuần tới, với mục tiêu của Apple khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn mẫu máy nặng hơn và đắt tiền hơn để tiếp cận công nghệ camera tiên tiến nhất.