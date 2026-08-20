Kênh bán vé chung kết Việt Nam - Thái Lan báo lỗi ngay khi mở bán

Đúng 14h ngày 20/8, thời điểm Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo mở bán vé trận chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, kênh bán vé trực tuyến trên ứng dụng Techcombank OneU ghi nhận tình trạng quá tải và phát sinh lỗi khiến nhiều người hâm mộ gặp khó khăn khi truy cập.

Lỗi xảy ra với cả người vừa truy cập vào hệ thống mua vé ở bước đầu tiên, hay người đã qua nhiều bước tới bước cuối cùng. "Tôi vào đến bước gần cuối, cho thời gian khoảng 3 phút 30 giây để chọn vé thì màn trình báo lỗi, bị mất lượt", anh Thành Văn than thở trên Facebook.

Một số thông báo lỗi khi mua vé trận chung kết ASIAN Cup 2026.

Nhiều trường hợp gặp lỗi ở những bước cuối, sau hàng chục phút xếp hàng chờ online.

Theo thông báo của VFF, vé trận chung kết sân nhà giữa Việt Nam và Thái Lan được mở bán độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU từ 14h ngày 20/8, thời gian kết thúc dự kiến 20h ngày 21/8 hoặc khi hết vé. Mỗi đơn được mua tối đa 4 vé. Các mệnh giá gồm 1,5 triệu đồng, 1,2 triệu đồng, 800.000 đồng và 500.000 đồng. Trận đấu diễn ra lúc 20h ngày 26/8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Ngay sau thời điểm mở bán, một số người dùng phản ánh không thể truy cập ổn định vào hệ thống. Chẳng hạn vào lúc 14h00, người truy cập chỉ thấy trang hiển thị thông báo “Mọi thứ đều ổn trừ trang này”, kèm hướng dẫn người dùng thử lại sau.

Đến 14h09, khi truy cập địa chỉ s.oneu.vn, hệ thống tiếp tục xuất hiện lỗi “Bad gateway - Error code 502”. Thông báo của Cloudflare cho biết trình duyệt và máy chủ Cloudflare tại Singapore vẫn hoạt động, trong khi máy chủ s.oneu.vn bị xác định là “Host Error”. Thời gian ghi nhận là 07:09:23 UTC, tức 14h09 theo giờ Việt Nam.

Tình trạng truy cập sau đó có dấu hiệu được khôi phục. Khoảng 14h14, người dùng đã vào được “Phòng chờ mua vé”. Hệ thống hiển thị 19.934 người đang xếp trước và thông báo người dùng sẽ tự động được chuyển đến màn chọn vé khi đến lượt. Một ví dụ mã vị trí trong hàng chờ được ghi nhận là 4514202880.

Tuy nhiên, không lâu sau, khoảng 14h40, fanpage Techcombank OneU đã thông báo thay đổi thời gian mở bán vé sang 15h cùng ngày. "Nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và mang đến trải nghiệm mua vé thuận tiện, công bằng cho người hâm mộ, thời gian mở bán vé được điều chỉnh sang 15h00 hôm nay, ngày 20/08/2026. Đội ngũ kỹ thuật đang khẩn trương xử lý để hệ thống sẵn sàng phục vụ quý khách hàng trong khung giờ mở bán mới", thông báo nêu rõ.

Ghi nhận lúc 15h30, ứng dụng đã truy cập ổn định nhưng các khách hàng đang phải xếp hàng dài. "Sức chứa của sân Mỹ Đình có 40.000 chỗ mà chỉ 30 phút sau khi mở bán đã xếp thứ tự này rồi (33.108 theo ảnh chụp màn hình được chia sẻ - PV)", một người hâm mộ phàn nàn.

Hàng dài người xếp hàng mua vé online.

Việc lượng người chờ tăng nhanh chỉ ít phút sau khi mở bán cho thấy nhu cầu mua vé trận chung kết rất lớn. Tuy nhiên, tình trạng lỗi trong những phút đầu khiến nhiều người phải liên tục tải lại hoặc chờ hệ thống kết nối trở lại.

VFF cũng lưu ý khách hàng cần tải hoặc cập nhật phiên bản mới nhất của OneU trước khi mua vé. Theo thông báo, ban tổ chức không chịu trách nhiệm xử lý các trường hợp lỗi giao dịch phát sinh trong quá trình mua vé, bao gồm lỗi thanh toán hoặc thao tác sai thông tin đăng ký.

Nếu người hâm mộ bóng đá mua vé thành công, vé sẽ được chuyển phát tới khách hàng từ ngày 25/8, với phương thức nhận qua Vietnam Post theo địa chỉ đăng ký hoặc tại một số bưu cục được chỉ định.