Điện thoại Galaxy sẽ thực sự được “lên đời” nhờ One UI 9.5

Samsung đang trong quá trình phát triển một cuộc đại tu cho giao diện người dùng One UI, với thông tin rò rỉ cho thấy phiên bản One UI 9.5 sẽ mang đến một thiết kế mới mẻ được lấy cảm hứng từ kính. Những thay đổi này được ghi nhận ngay sau khi công ty bắt đầu triển khai bản One UI 9 Beta 5 cho dòng Galaxy S26.

One UI 9.5 sẽ giúp điện thoại Samsung "lên đời".

Theo báo cáo từ Android Central, chuyên gia rò rỉ Fahad Ali Javed đã chia sẻ những hình ảnh bị rò rỉ về giao diện sắp ra mắt của One UI 9.5 trên nền tảng X, cho thấy Samsung đang hướng tới một giao diện bóng bẩy hơn. Các ảnh chụp màn hình cho thấy giao diện mới sẽ có các yếu tố như widget của Samsung, bao gồm Now Brief và Floating UI, với các cạnh sáng bóng và trong suốt hơn. Một số ứng dụng do Samsung phát triển cũng được cho là sẽ có thiết kế viền giống kính.

Ngoài ra, một số thành phần giao diện có thể được làm mờ khi chồng lên các đối tượng khác, tạo ra sự tách biệt rõ ràng hơn giữa các điều khiển và nền. Một thay đổi đáng chú ý khác là hiệu ứng đổ bóng nền tinh tế hơn, giúp tạo chiều sâu hình ảnh rõ nét hơn giữa các thành phần giao diện.

Mặc dù ứng dụng Điện thoại không có nhiều thay đổi, nhưng biểu tượng tìm kiếm đã được di chuyển vào thanh điều hướng nổi ở cuối màn hình, nằm giữa nút danh bạ và menu ba chấm. Đặc biệt, Samsung có thể đang chuẩn bị tính năng Khóa ứng dụng cho One UI 9.5, cho phép người dùng bảo vệ các ứng dụng bằng mật khẩu hoặc xác thực sinh trắc học.

Một số hình ảnh được cho là giao diện của One UI 9.5.

Tuy nhiên, người dùng không nên kỳ vọng One UI 9.5 sẽ sớm có mặt trên điện thoại của họ. Hiện tại, phiên bản này vẫn chỉ là tin đồn và Samsung chưa chính thức công bố bản cập nhật hay xác nhận thiết kế bị rò rỉ. Dự kiến, One UI 9.5 có thể không ra mắt cho đến tháng 4 hoặc tháng 5/2027, và khả năng cao là Samsung sẽ không phát hành chương trình beta công khai cho phiên bản này trong năm nay.

Những hình ảnh bị rò rỉ hiện chỉ mang đến cái nhìn sơ lược về sản phẩm hoàn chỉnh, và Samsung có thể thay đổi hoặc loại bỏ một số yếu tố trước khi phát hành chính thức. Nếu các thử nghiệm thành công, One UI 9.5 hứa hẹn sẽ mang đến cho điện thoại Samsung một diện mạo mới mẻ, với hiệu ứng kính và chiều sâu hình ảnh nổi bật hơn trên toàn giao diện.