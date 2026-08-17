Samsung cho phép mọi người thử Galaxy Z Fold8 mà không cần mua

Samsung vừa công bố cập nhật ứng dụng Try Galaxy nhằm cho phép người dùng trải nghiệm các tính năng của những chiếc điện thoại gập mới nhất của hãng mà không cần phải sở hữu chúng. Ứng dụng này hiện đã bổ sung thêm các mẫu Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra và Z Flip8.

Người dùng không cần thiết phải mua loạt Galaxy Z8 khi muốn trải nghiệm thử.

Người dùng có thể truy cập trygalaxy.com từ trình duyệt trên thiết bị di động của mình, sau đó làm theo hướng dẫn thêm biểu tượng ứng dụng web vào màn hình chính trước khi khám phá đầy đủ các tính năng mới.

Tại màn hình chính của Try Galaxy, người dùng có thể chọn thiết bị mà mình muốn trải nghiệm. Ví dụ, với Galaxy Z Flip8, người dùng có thể xem hình nền Hero Wallpaper và FlexWindow mới bổ sung.

Samsung không chỉ giới hạn với dòng Galaxy Z8

Người dùng cũng được cung cấp tiện ích Galaxy AI Widget để thử nghiệm các tính năng như My FanCam và Chỉnh Sửa Ảnh Thế Hệ Mới. Ứng dụng My FanCam tự động nhận diện người trong video nhóm, cho phép người dùng chọn một người làm tiêu điểm.

Giao diện Try Galaxy trên iPhone.

Ngoài ra, tính năng Đa nhiệm chuẩn Ultra cho phép chạy các ứng dụng song song trên màn hình chính, giúp người dùng trải nghiệm khả năng đa nhiệm của các điện thoại gập mới nhất. Gói trải nghiệm Try Galaxy còn bao gồm Trải nghiệm xem đắm chìm, Super Steady Video, Privacy Display, Smart Switch, Thư mục Bảo mật,...

Bên cạnh loạt Galaxy Z8 mới, Samsung cũng cho phép người dùng xem trước dòng Galaxy S26 đã ra mắt vào tháng 2, cùng các hướng dẫn tương tác cho Galaxy Watch 9 và Galaxy Watch Ultra 2 mới, cũng như Galaxy Ring, Galaxy Buds,…

Mặc dù trải nghiệm Try Galaxy không thể thay thế việc dùng thử thiết bị thực tế, nhưng ứng dụng sẽ giúp người dùng hình dung rõ hơn về những gì mong đợi từ các mẫu điện thoại gập Galaxy mới nhất.