iPhone 18 Pro đắt nhưng xắt ra miếng

Trong khi Pixel 11 vẫn sử dụng chip 3nm, cơ hội đang rộng mở để iPhone thế hệ mới một lần nữa giành quyền ưu tiên sử dụng quy trình sản xuất tiên tiến nhất của TSMC.

Theo nguồn tin mới nhất, công nghệ 2nm sẽ giúp chip A20 Pro trên iPhone 18 Pro và iPhone Ultra hoạt động nhanh hơn đáng kể và tiết kiệm năng lượng hơn.

Bước nhảy vọt về công nghệ chip

Theo nguồn tin Fixed Focus Digital trên mạng xã hội Weibo, chip A20 Pro sẽ nhanh hơn 18% và tiết kiệm năng lượng hơn 30% so với chip A19 Pro (dựa trên quy trình N3P) của iPhone 17 Pro.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Nguồn tin cũng nhắc lại rằng công nghệ 2nm của TSMC là công nghệ đầu tiên sử dụng loại bóng bán dẫn nanosheet cấu trúc Gate-All-Around (GAA). Tuy nhiên, dù những cải tiến này nghe rất hứa hẹn, chúng cũng sẽ đẩy chi phí linh kiện của Apple lên mức rất cao.

Điều gì khiến công nghệ này trở nên quan trọng?

Quy trình N2 (hay 2nm) của TSMC hứa hẹn mang lại tốc độ xử lý nhanh hơn từ 10 đến 15% ở cùng mức tiêu thụ điện năng hoặc giảm 25 - 30% mức tiêu thụ điện ở cùng hiệu suất so với quy trình N3E. Công nghệ này giúp tăng mật độ bóng bán dẫn lên tới 20%, nghĩa là có thể tích hợp nhiều sức mạnh xử lý hơn trong cùng một diện tích bề mặt.

Cấu trúc bóng bán dẫn GAA được nâng cấp mang lại khả năng kiểm soát tĩnh điện tốt hơn so với thiết kế FinFET (Fin Field-Effect Transistor) trước đây. Điều này giúp tăng hiệu suất và giảm mức tiêu thụ năng lượng.

Tin đồn về con chip của iPhone 18 Pro.

Theo Tom's Hardware, quy trình N2 cũng tích hợp các tụ điện SHPMIM (super-high-performance metal-insulator-metal) để tối ưu hóa tốc độ và hiệu quả sử dụng năng lượng.

Theo các báo cáo trước đó, chip A20 Pro sẽ áp dụng công nghệ đóng gói WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module), tích hợp trực tiếp chip với RAM nhằm cải thiện khả năng tản nhiệt và rút ngắn thời gian truy xuất bộ nhớ. Apple cũng sẽ chuyển từ bộ nhớ LPDDR5X 64-bit sang LPDDR6 96-bit, mang lại băng thông cao hơn và hiệu năng duy trì tốt hơn.

Liệu iPhone 18 Pro có phải là chiếc điện thoại nhanh nhất hiện nay?

Câu trả lời là: Chưa chắc.

Chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro trên Samsung Galaxy S27 Ultra có tốc độ xử lý nhanh hơn tới 35%. Tuy nhiên, mức tăng hiệu năng mạnh mẽ này có thể dẫn đến tình trạng giảm xung nhịp do quá nóng (thermal throttling).

Hiệu năng từ chip A20 sẽ cực mạnh mẽ.

iPhone 18 Pro có thể sẽ duy trì được hiệu năng đỉnh cao trong thời gian dài, qua đó trở thành "người chiến thắng" thực sự. Điều này khiến mức giá khởi điểm dự kiến của máy - 1400 USD (khoảng 36,6 triệu đồng) trở nên vô cùng phù hợp với những ai muốn sở hữu 1 siêu phẩm về hiệu năng.

Cùng chờ xem cặp iPhone 18 Pro cao cấp của Apple có thể "vượt mặt" được đối thủ hay không.