Công nghệ mới xử lý gọn 750 tấn rác thải nhựa, có thể là "cứu tinh" của nhân loại

Tại Diễn đàn & Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo InnoEx 2026, 11 dự án đổi mới sáng tạo của Việt Nam đã trình diễn các giải pháp có khả năng nhân rộng nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa, minh chứng cho thấy đổi mới sáng tạo có thể biến các thách thức môi trường thành cơ hội phát triển kinh doanh và tạo ra tác động tích cực.

Theo đó, các sáng kiến thí điểm này đã giúp ngăn ngừa, thu gom, tái chế hoặc xử lý đúng quy chuẩn hơn 750 tấn rác thải nhựa, đồng thời thử nghiệm các phương pháp tiếp cận mới về vật liệu thay thế, hệ thống dữ liệu số, mô hình kinh tế tuần hoàn, công nghệ cải tiến và các cơ chế tài chính đổi mới. Hiện, quy trình cũng như công nghệ ứng dụng trong các giải pháp này chưa được tiết lộ chi tiết.

Rác thải nhựa là một trong những bài toán nan giải với nhân loại. (Ảnh minh họa)

Các giải pháp này đã trải qua 2 tháng ươm tạo và 9 tháng tăng tốc trong khuôn khổ Chương trình Đổi mới Sáng tạo mảng Nhựa (Plastics Innovation Programme - PIP) do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) triển khai. Với sự hỗ trợ từ Quỹ Coca-Cola Foundation, sáng kiến này giải quyết bài toán rác thải nhựa ở nhiều mắt xích khác nhau của chuỗi giá trị, bao gồm thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế và thay đổi hành vi.

Với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC), nay là Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (SIHUB) và Công ty Cổ phần Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp (IBP), các đội cũng đã có cơ hội tiếp cận Green Innovation Fellowship và nền tảng kết nối đầu tư tại InnoEx 2026. Nhờ đó, các nhà đổi mới được tương tác với các nhà đầu tư và đối tác trong hệ sinh thái sau khi kết thúc giai đoạn tăng tốc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: TP.HCM sẵn sàng “đi trước, làm mẫu”, triển khai thí điểm các ý tưởng đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng các tổ chức trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp và nhà khoa học trong các giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát và hạn chế rác thải nhựa, giảm phát thải.

“Thành phố sẵn sàng tạo điều kiện cho các đợt thử nghiệm có kiểm soát về mô hình thu gom, tái chế và tuần hoàn rác thải, bằng cách lựa chọn các khu vực phù hợp để thí điểm với quy mô đủ lớn nhằm xác thực tính hiệu quả và từng bước nhân rộng”, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

“Về phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chúng tôi mong muốn tiếp tục phối hợp với TP.HCM, UNDP và các đối tác để tạo điều kiện kết nối các sáng kiến đổi mới sáng tạo với quá trình xây dựng và triển khai chính sách, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp và các nhà đầu tư, để những giải pháp có tiềm năng có thể từng bước được đưa vào thực tiễn và nhân rộng”, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết thêm.