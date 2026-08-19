Lời cảnh báo cho chủ sở hữu Galaxy Z Fold8 Ultra

Việc làm hỏng màn hình smartphone thông thường đã rất tốn kém, nhưng màn hình gập chắc chắn còn đắt đỏ hơn nữa. Điều này đã được thể hiện ngay trong tuyên bố mới nhất từ Samsung, nơi công ty vừa chính thức công bố mức giá sửa chữa cho dòng sản phẩm Galaxy Z Fold8.

Galaxy Z Fold8 Ultra có phí sửa màn hình lên tới 639 USD.

Theo thông tin từ công ty, chi phí sửa chữa màn hình bên trong của Galaxy Z Fold8 Ultra thậm chí có thể cao hơn cả giá bán của một số mẫu điện thoại giá rẻ.

Cụ thể, nếu đang sở hữu hoặc có ý định mua Galaxy Z Fold8 Ultra, người dùng hãy cẩn thận, vì việc thay thế màn hình bên trong có thể tốn tới 639 USD, tăng 50 USD so với chi phí sửa chữa của Galaxy Z Fold7. Màn hình bên trong của Galaxy Z Fold8, mặc dù nhỏ hơn một chút nhưng rộng hơn, sẽ có giá thay thế là 579 USD. Đối với Galaxy Z Flip8, chi phí thay màn hình hỏng là 359 USD, tăng từ 329 USD của của Galaxy Z Flip7.

Một tin vui là chi phí thay màn hình ngoài cho các mẫu điện thoại này thấp hơn nhiều. Cụ thể, việc thay màn hình ngoài sẽ tốn 149 USD cho Galaxy Z Fold8 Ultra, 139 USD cho Z Fold8 và 129 USD cho Z Flip8. Mặc dù giá vẫn tăng so với tiền nhiệm, nhưng chi phí này chỉ bằng khoảng một phần tư giá của màn hình bên trong.

Người dùng Galaxy Z Fold8/Z Fold8 Ultra được khuyến cáo nên mua gói Samsung Care+.

Có nên mua gói bảo hiểm Samsung Care+?

Thông tin giá nói trên là mức giá sửa chữa tiêu chuẩn ngoài thời gian bảo hành cho tất cả các loại điện thoại gập. Tuy nhiên, chế độ bảo hành tiêu chuẩn (1 năm kể từ ngày mua) không bao gồm các hư hỏng do tai nạn như rơi vỡ, áp lực quá lớn hoặc đổ chất lỏng, dẫn đến việc mất hiệu lực bảo hành ngay lập tức.

Vì vậy, nếu đã từng gặp rắc rối với màn hình smartphone, việc đầu tư vào gói bảo hiểm Samsung Care+ cho điện thoại gập là một lựa chọn khôn ngoan. Khi có gói bảo hiểm này, chi phí sửa chữa mà người dùng phải tự trả sẽ giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 29 USD cho việc sửa chữa màn hình.

Khuyến cáo từ DigitalTrends cho biết, nếu đang sử dụng Galaxy Z Flip8, người dùng có thể không cần đến gói bảo hiểm Samsung Care+. Tuy nhiên, người dùng Galaxy Z Fold8 và Fold8 Ultra nên sử dụng điện thoại một cách cẩn thận và cân nhắc đầu tư vào các gói bảo hiểm Samsung Care+ hằng tháng hoặc hằng năm. Có bảo hiểm mà không cần đến còn hơn là cần mà không có.