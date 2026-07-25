Galaxy S27 sẽ gây "sốc" với camera chính mới

Sau khi Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Flip 8 được công bố, đã đến lúc chúng ta hướng đến những thiết bị sắp ra mắt của Samsung. Bỏ qua những tin đồn về Galaxy S26 FE, đã đến lúc xuất hiện những thông tin rò rỉ mới về Galaxy S27.

Dòng Galaxy S27 có thể sử dụng cảm biến Sony cho camera chính

Samsung có thể chuyển sang sử dụng cảm biến Sony cho camera chính của một số điện thoại thông minh flagship sắp ra mắt. Theo một báo cáo của Galaxy Club, công ty có thể sử dụng cảm biến 50MP mới trên Galaxy S27 bản tiêu chuẩn và Galaxy S27 Plus.

Galaxy S26.

Đây có thể trở thành nâng cấp camera quan trọng nhất cho các mẫu Galaxy S tiêu chuẩn kể từ khi ra mắt dòng Galaxy S22. Từ năm 2022, công ty đã sử dụng cảm biến ISOCELL 50MP của mình cho camera chính của các flagship.

Tuy nhiên, đây không phải là cảm biến Sony đầu tiên xuất hiện trên một chiếc điện thoại cao cấp của Samsung. Camera góc siêu rộng từ thế hệ Galaxy S23 đều sử dụng cảm biến Sony IMX564 12MP.

Những tin đồn trước đó cho hay, Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra cao cấp hơn sẽ có camera trước 16MP mới. Đây sẽ là nâng cấp đầu tiên cho camera selfie của dòng Galaxy S kể từ Galaxy S23.

Đáng chú ý, Galaxy S27 Ultra sẽ giữ nguyên cảm biến chính 200MP trên Galaxy S26 UItra, loại bỏ một camera và giảm từ thiết lập bốn cảm biến xuống cấu hình ba ống kính.

Galaxy S26 Series.

Bên cạnh các camera mới và mẫu Galaxy S27 Pro mới, Samsung dự kiến ​​thực hiện một số thay đổi lớn khác đối với dòng sản phẩm flagship của mình. Một trong những tin đồn đó là việc giới thiệu phần cứng Màn hình Bảo mật (Privacy Display) trên toàn bộ dòng sản phẩm, kể cả các mẫu Galaxy S tiêu chuẩn.

Quan trọng hơn nữa, Samsung dự kiến ​​sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro cho Galaxy S27 Ultra và các phiên bản dành cho thị trường Mỹ của ba mẫu còn lại. Bộ ba này có thể được trang bị chip Exynos 2700 do chính Samsung sản xuất, có thể vượt trội hơn cả bộ xử lý tốt nhất của Qualcomm.

Các chuyên gia kỳ vọng, nếu không phải Galaxy S27 Ultra, ít nhất Galaxy S27 Pro sẽ là luồng gió mới của Samsung vào năm sau.