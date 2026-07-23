CHÍNH THỨC: Ra mắt Galaxy Z Flip 8 siêu đẹp & mạnh mẽ

Sau nhiều tháng đồn đoán và rò rỉ, Samsung đã chính thức ra mắt Galaxy Z Flip 8. Với bộ xử lý mới, giao diện One UI mới nhất và nâng cấp màn hình ngoài, thiết bị này đã sẵn sàng trở thành "đối thủ" mạnh mẽ của các điện thoại màn hình gập vỏ sò khác.

Galaxy Z Flip 8.

Thông số kỹ thuật chính của Galaxy Z Flip 8:

- Màn hình: Màn hình chính FHD+ 6,9 inch và màn hình ngoài Super AMOLED 4,1 inch, cả hai đều hỗ trợ tần số quét 120 Hz.

- Trọng lượng: 180 gramKích thước: 13,1 mm khi gập lại và 6,1 mm khi mở ra.

- Camera sau: Camera chính 50 MP và camera siêu rộng 12 MP

- Camera trước: 10 MP

- Bộ xử lý: Exynos 2600

- Bộ nhớ: RAM 12 GB + bộ nhớ trong 256 GB và RAM 12 GB + bộ nhớ trong 512 GB

- Pin và sạc: Pin 4300 mAh hỗ trợ sạc nhanh có dây 25 W và sạc không dây 15 W

Thiết kế và màn hình

Kích thước và trọng lượng của Galaxy Z Flip 8 đã được cập nhật so với phiên bản năm ngoái. Thiết bị chỉ nặng 180 gram và dày 6,1 mm, trở thành điện thoại màn hình gập mỏng và nhẹ nhất của Samsung. Sản phẩm này thậm chí còn mỏng hơn Motorola Razr Ultra 2026 - có độ dày 7,19 mm khi mở ra.

Màn hình ngoài siêu tiện lợi của Galaxy Z Flip 8.

Giống như dòng điện thoại Galaxy Z Fold, Galaxy Z Flip 8 cho phép người dùng sử dụng màn hình ngoài làm màn hình chính. Chủ nhân của máy sẽ được trải nghiệm sự liền mạch và chức năng giữa hai màn hình.

Galaxy Z Flip 8 khá mỏng.

Tính năng Now Brief hiển thị thông tin trên màn hình ngoài kịp thời, cho phép người dùng thực hiện hành động cần thiết đúng lúc. Hơn nữa, trí tuệ nhân tạo Gemini cũng có sẵn trên màn hình ngoài, giúp người dùng hoàn thành các tác vụ kết nối bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Chi tiết camera của Galaxy Z Flip 8

Samsung vẫn tiếp tục sử dụng cấu hình camera Galaxy Z Flip 8 tương tự như phiên bản tiền nhiệm. Người dùng chiếc smartphone màn hình gập này có thể sử dụng camera kép ở mặt sau với camera chính 50 MP và camera siêu rộng 12 MP. Ở mặt trước, bạn có camera selfie 10 MP.

Thiết kế siêu tinh tế.

Ứng dụng camera của điện thoại đi kèm với tính năng khóa ngang, vốn trước đây chỉ có trên dòng Galaxy S26. Sau khi kích hoạt tính năng này, bạn sẽ có một đường chân trời thẳng hoàn hảo bất kể nghiêng điện thoại hay thậm chí lật ngược.

Bộ xử lý, pin và những thay đổi phần cứng khác

Galaxy Z Flip 8 đi kèm với một chip hoàn toàn mới - Exynos 2600 (2 nm). Điện thoại có hai tùy chọn bộ nhớ: RAM 12 GB + bộ nhớ trong 256 GB và RAM 12 GB + bộ nhớ trong 512 GB.

Galaxy Z Flip 8 đã cho phép đặt trước tại Việt Nam.

Sản phẩm có một viên pin 4.300 mAh hỗ trợ sạc nhanh có dây 25 W và sạc không dây 15 W. Các chuyên gia kỳ vọng máy sẽ có thời lượng sử dụng dài hơn nhờ chip Exynos 2600 mới và khả năng tối ưu hóa tốt hơn trong giao diện One UI 9.

Galaxy Z Flip 8 đã cho phép đặt trước tại Việt Nam với bốn tùy chọn màu sắc, bao gồm than chì, kem, hồng và xanh bạc hà. Phiên bản 256 GB có giá chỉ từ 31,99 triệu đồng kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn.