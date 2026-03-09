Galaxy S27 Ultra lộ cấu hình: Chip 2nm, camera 200MP mới và màn 144Hz?

Ngày 25/2, Samsung đã chính thức giới thiệu dòng smartphone cao cấp mới nhất của mình, bao gồm Galaxy S26, Galaxy S26+ và Galaxy S26 Ultra. Các mẫu điện thoại này được trang bị nhiều cải tiến mạnh mẽ về hiệu năng và tính năng.

Chưa đầy một thời gian sau khi ra mắt, thông tin về mẫu kế nhiệm Galaxy S26 Ultra, mang tên Galaxy S27 Ultra, đã bất ngờ xuất hiện trên các trang mạng.

Theo các rò rỉ mới nhất, Galaxy S27 Ultra sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 6, một sản phẩm cao cấp tiếp theo từ Qualcomm, được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến. Nếu thông tin này chính xác, hiệu năng và khả năng tiết kiệm năng lượng của thiết bị sẽ có sự cải thiện đáng kể so với các thế hệ trước.

Ngoài ra, Galaxy S27 Ultra dự kiến sẽ sở hữu viên pin silicon-carbon dung lượng 5,500 mAh, công nghệ pin đang ngày càng phổ biến trên các flagship hiện nay. Việc áp dụng công nghệ này hứa hẹn sẽ mang lại thời gian sử dụng dài hơn mà không làm tăng đáng kể độ dày của thiết bị.

Về camera, các tin đồn cho biết máy sẽ sử dụng cảm biến chính 200MP ISOCELL HP6 tích hợp công nghệ hình ảnh LOFIC, giúp cải thiện chất lượng ảnh trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Nếu Samsung tối ưu tốt thuật toán xử lý ảnh kết hợp với phần cứng mới, Galaxy S27 Ultra có khả năng tiếp tục giữ vững danh hiệu một trong những smartphone chụp ảnh tốt nhất trên thị trường.

Màn hình của thiết bị được cho là sẽ là LTPO AMOLED 2X kích thước 6.9 inch với tần số quét 144Hz, mang lại trải nghiệm cuộn và chuyển cảnh mượt mà hơn, đồng thời tối ưu mức tiêu thụ năng lượng.

Các camera phụ của Galaxy S27 Ultra dự kiến bao gồm camera góc siêu rộng 50MP, camera tele 50MP hỗ trợ zoom quang học 3x và ống kính tiềm vọng 50MP hỗ trợ zoom quang học 5x. Ở mặt trước, thiết bị có thể đi kèm camera selfie 24MP phục vụ nhu cầu chụp ảnh và gọi video chất lượng cao.

Về cấu hình bộ nhớ, Galaxy S27 Ultra nhiều khả năng sẽ cung cấp tùy chọn RAM lên đến 16GB cùng bộ nhớ trong tối đa 1TB, đáp ứng nhu cầu đa nhiệm nặng và lưu trữ lượng lớn dữ liệu của người dùng cao cấp.

Theo các nguồn tin hiện tại, Samsung Galaxy S27 Ultra dự kiến sẽ ra mắt toàn cầu vào đầu năm 2027. Mặc dù Samsung chưa xác nhận thời điểm chính thức, hãng thường giới thiệu dòng Galaxy S trong quý đầu tiên mỗi năm. Nếu những rò rỉ này trở thành sự thật, Galaxy S27 Ultra hứa hẹn sẽ là một trong những flagship Android đáng mong chờ nhất trong năm tới.