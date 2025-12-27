Trình làng Xiaomi 17 Ultra với camera 200MP và pin 6800 mAh cực lớn

Xiaomi 17 Ultra cuối cùng đã được ra mắt tại Trung Quốc. Ngoài phiên bản tiêu chuẩn, công ty cũng công bố phiên bản Xiaomi 17 Ultra Leica, sở hữu thiết kế độc đáo và vòng zoom cơ học.

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra được trang bị hệ thống 3 camera sau mang thương hiệu Leica với cảm biến chính 50MP, kích thước 1 inch Light Fusion 1050L, hỗ trợ công nghệ LOFIC. Thiết lập camera sau còn có camera tele periscope Samsung HPE 200MP, kích thước 1/1.4 inch, cung cấp khả năng zoom quang học liên tục; camera góc siêu rộng 50MP với khả năng tự động lấy nét.

4 màu của Xiaomi 17 Ultra.

Ở mặt trước, điện thoại có màn hình AMOLED LTPO M10 phẳng, kích cỡ 6,9 inch với tần số quét lên đến 120Hz, độ phân giải 2608 x 1200 pixel và độ sáng tối đa lên đến 3.500 nit. Màn hình được bảo vệ bởi kính Dragon Crystal Glass 3.0 của Xiaomi. Phía trước máy có camera selfie 50MP và cảm biến vân tay siêu âm trong màn hình.

Điện thoại được trang bị SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5, kết hợp với RAM LPDDR5X lên đến 16GB và bộ nhớ trong UFS 4.1 lên đến 1TB. Máy chạy giao diện HyperOS 3.0 của Xiaomi với một số tính năng AI được tích hợp sẵn.

Xiaomi 17 Ultra.

Xiaomi đã trang bị cho Xiaomi 17 Ultra viên pin silicon-carbon 6.800mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W và không dây 50W cùng với sạc ngược có dây 22,5W.

Các thông số kỹ thuật khác của chiếc flagship bao gồm: cảm biến hồng ngoại, 2 SIM, âm thanh Hi-Res, loa stereo, hệ thống 4 micrô, xếp hạng chống bụi và nước chuẩn IP66/IP68/IP69, kết nối Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC và kết nối vệ tinh. Xiaomi 17 Ultra có 4 tùy chọn màu: Đen, Tím Khói, Xanh Sao và Trắng.

Xiaomi 17 Ultra phiên bản Leica

Phiên bản Leica có thông số kỹ thuật tương tự như phiên bản tiêu chuẩn nhưng cung cấp thêm vòng zoom cơ học, cho phép người dùng điều chỉnh tiêu cự, độ phơi sáng và cân bằng trắng.

Sản phẩm có thiết kế hai tông màu, lấy cảm hứng từ máy ảnh dòng Leica M cùng với họa tiết vân nổi trên khung máy và logo Leica màu đỏ ở mặt sau.

2 phiên bản màu của Xiaomi 17 Ultra Leica.

Xiaomi 17 Ultra Leica cũng đi kèm với các chế độ Leica Moment đặc biệt ở tỷ lệ khung hình 3:2, chip bảo mật và mã hóa, kết nối vệ tinh kép. Điện thoại được đựng trong hộp đặc biệt, bao gồm: nắp ống kính, dây đeo, ốp lưng từ tính và khăn lau.

Điện thoại sẽ được bán ra với hai tùy chọn màu sắc: Đen và Trắng ngà.

Cả hai phiên bản sẽ được bán tại Trung Quốc bắt đầu từ ngày 27/12 thông qua cửa hàng trực tuyến chính thức của Xiaomi.

Xiaomi 17 Ultra Leica có thiết lập camera sau xịn sò hơn.

Về giá bán, Xiaomi 17 Ultra tiêu chuẩn có các tùy chọn RAM 12GB/ ROM 512GB với giá 6.999 Nhân dân tệ (khoảng 26,1 triệu đồng), phiên bản RAM 16GB/ ROM 512GB có giá 7.499 Nhân dân tệ (khoảng 28 triệu đồng) và phiên bản RAM 16GB/ ROM 1TB có giá 8.499 Nhân dân tệ (khoảng 31,7 triệu đồng).

Xiaomi 17 Ultra Leica có giá 7.999 Nhân dân tệ (khoảng 29,9 triệu đồng) cho phiên bản RAM 16GB/ ROM 512GB và 8.999 Nhân dân tệ (khoảng 33,6 triệu đồng) cho phiên bản RAM 16GB/ ROM 1TB.