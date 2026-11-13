Chưa ra mắt, Galaxy S27 Pro đã được kỳ vọng trở thành "bom tấn"

Dự kiến, dòng Galaxy S27 năm tới sẽ bao gồm 4 phiên bản thay vì ba như dòng Galaxy S26. Đây là một bước đi chiến lược mà Samsung từng áp dụng cho dòng Galaxy S25.

Ảnh concept Galaxy S27 Pro.

Tuy nhiên, thử nghiệm lớn tiếp theo của hãng lại mang cảm giác ít "táo bạo" hơn nhiều so với chiếc Galaxy S25 Edge của năm ngoái. Chính vì lý do đó, mục tiêu sản xuất cho Galaxy S27 Pro được đặt ở mức cao hơn hẳn – không chỉ vượt xa "phiên bản tiền nhiệm" vốn có thiết kế siêu mỏng mà còn cao hơn cả các phiên bản "Galaxy S tiêu chuẩn" và Galaxy S Plus sắp ra mắt.

Trong khi cả ngành công nghiệp di động vẫn đang chao đảo vì chi phí linh kiện tăng cao cùng nhu cầu toàn cầu sụt giảm, thật khó để tin rằng một phiên bản Galaxy S27 Pro có thể đạt doanh số 7 triệu chiếc trên toàn cầu.

Thông số tin đồn của Galaxy S27 Pro:

- Màn hình Dynamic AMOLED 6,5 inch với tần số quét 120Hz;

- Bộ vi xử lý: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6;

- Tùy chọn RAM 12GB và 16GB;

- Các phiên bản bộ nhớ trong: 256GB, 512GB và 1TB;

- Camera chính phía sau 200MP;

- Camera góc siêu rộng 50MP;

- Camera tele 10MP với khả năng zoom quang học 3x;

- Camera trước: 16MP;

- Pin: 5.200mAh;

- Hỗ trợ sạc: 60W;

- Tích hợp tính năng bảo mật màn hình (Privacy Display);

- Không có bút S Pen;

- Giá khởi điểm 1.399 USD (khoảng 35,9 triệu đồng)

Các chuyên gia của Phone Arena đã có khá nhiều đánh giá về phần cứng camera của Galaxy S27 Pro. Theo các tin đồn, Samsung sẽ chỉ trang bị ống kính tele 10MP cho Galaxy S27 Pro - không xứng đáng với tên gọi "Pro" của chúng.

Đáng lo ngại hơn nữa là mẫu điện thoại cao cấp thứ hai của Samsung dự kiến ​​ra mắt đầu năm 2027 này sẽ sử dụng bộ vi xử lý chậm hơn so với phiên bản Ultra, đồng thời cũng không hỗ trợ bút cảm ứng. Cùng với đó, giá bán của máy cũng không hề thấp.

Samsung rất lạc quan về Galaxy S27 Pro

Hiện tại, dòng smartphone có kích thước lớn hiện vẫn đang chiếm ưu thế tuyệt đối – từ những dòng cao cấp như iPhone 17 Pro Max và Galaxy S26 Ultra cho đến các mẫu máy bình dân như Galaxy A07 hay Galaxy A17. Phải thừa nhận rằng chiếc Galaxy S26 với màn hình 6,3 inch đã đạt doanh số cực kỳ ấn tượng trong những tháng đầu tiên có mặt trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, đây là thành công của phân khúc smartphone cao cấp giá dễ tiếp cận hơn là thành công của dòng điện thoại kích thước nhỏ.

Khá ít điện thoại nhỏ gọn nằm trong danh sách những smartphone "bán chạy" nhất thế giới.

Tương tự, chiếc iPhone 17 Pro với màn hình 6,3 inch cũng gặt hái thành công gần như ngang ngửa với "người anh em" iPhone 17 Pro Max. Nhưng có lẽ lý do nằm ở việc iPhone 17 Pro đã "sao chép" toàn bộ các tính năng và thông số kỹ thuật chủ chốt từ bản Pro Max (ngoại trừ kích thước màn hình). Đáng tiếc, đây sẽ là điều không thể xảy ra với cặp đôi Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra.

Thực tế là trong những năm gần đây, chúng ta không thấy nhiều mẫu flagship Android nhỏ gọn nên khó có thể khẳng định Galaxy S27 Pro chắc chắn sẽ thất bại. Dẫu vậy, chính điều đó lại khiến các chuyên gia hoài nghi liệu chiếc điện thoại 6,5 inch này có thực sự trở thành "cú hit" lớn như kỳ vọng của Samsung hay không.

Galaxy S27 Ultra chưa chắc đã "bán chạy"

Theo các tin đồn, Samsung đang chuẩn bị sản xuất tổng cộng khoảng 35 triệu thiết bị thuộc dòng Galaxy S27, trong đó hơn một nửa là dành cho phiên bản Ultra.

Ảnh concept Galaxy S27 Pro.

Những con số này khá lớn nhưng thực tế chúng lại không thay đổi so với mục tiêu ban đầu đặt ra cho dòng Galaxy S26 – đặc biệt là phiên bản Galaxy S26 Ultra. Vấn đề nằm ở chỗ, các công ty như Samsung thường đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng và cao hơn cho mỗi dòng điện thoại siêu cao cấp mới.

Với mức giá khởi điểm dự kiến ​​lên tới 1.600 USD cho chiếc S27 Ultra, không nhiều người sẽ chấp nhận con số này. Cùng với đó, giới chuyên gia không chắc sẽ có nhiều người mua tiềm năng sẽ cân nhắc chuyển sang chọn Galaxy S27 Pro thay vì mẫu flagship cao cấp nhất đó.

Thậm chí, các phiên bản Galaxy S27 và Galaxy S27 Plus tiêu chuẩn hoàn toàn có khả năng đạt được mức độ phổ biến ngang ngửa với những "người anh em" cao cấp hơn của chúng... miễn là chúng có mức giá đủ hấp dẫn. Dù kịch bản này rõ ràng không có lợi cho lợi nhuận của Samsung. Tuy nhiên, nếu cả dòng Galaxy S27 đều thất bại trên thị trường thì tình hình chắc chắn còn tồi tệ hơn nhiều.