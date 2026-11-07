Galaxy S27 Pro sẽ là phiên bản thu nhỏ của Galaxy S27 Ultra?

Hệ thống phân cấp sản phẩm của Samsung khá đơn giản. Hãng có đủ mọi lựa chọn: các dòng A, M và F dành cho đại đa số người dùng; dòng XCover bền bỉ cho những nhu cầu đặc thù và cuối cùng là các dòng flagship (điện thoại cao cấp). Tại đây, con đường chia làm hai nhánh: một bên là dòng Galaxy Z với các thiết bị màn hình gập, bên còn lại là "vương quốc" Galaxy S.

Các mẫu Galaxy S khá phổ biến nhưng Samsung vẫn loay hoay, chưa tìm ra công thức hoàn hảo cho phiên bản thứ tư trong dòng sản phẩm này.

Ảnh concept Galaxy S27.

Thông thường, một chiếc Galaxy S tiêu chuẩn sẽ đi kèm với phiên bản Galaxy S Plus và phiên bản cao cấp nhất, hội tụ mọi tinh hoa là Galaxy S Ultra.

Năm ngoái, Samsung từng thử tạo điểm nhấn với Galaxy S25 Edge – một chiếc smartphone siêu mỏng có mức giá cao đến mức gây sốc. Đáng tiếc, mọi chuyện đã không diễn ra như dự định và mẫu smartphone "siêu mỏng" này cuối cùng đã bị hủy bỏ.

Giờ đây, theo các tin đồn, Samsung đang chuẩn bị ra mắt Galaxy S27 Pro. Tuy nhiên, dựa trên những thông tin rò rỉ hiện tại, các chuyên gia cho rằng Samsung đang đứng trước nguy cơ bỏ lỡ một cơ hội lớn.

Sử dụng các loại chip khác nhau?

Tin đồn mới nhất cho biết phiên bản Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra sẽ được trang bị các loại chip xử lý khác nhau. Trong khi bản Ultra có thể sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (phiên bản dành riêng cho Galaxy) thì bản Pro có khả năng chỉ dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 (phiên bản dành riêng cho Galaxy).

Ảnh concept Galaxy S27.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ, phiên bản "Extreme" (cực hạn) chắc chắn sẽ sở hữu tốc độ và hiệu năng vượt trội. Đáng tiếc, con chip mạnh mẽ này lại không được tích hợp trong một thiết bị mang tên "Pro". Hãy tưởng tượng nếu iPhone 20 Pro ra mắt với con chip chậm hơn và kém mạnh mẽ hơn so với iPhone 20 Pro Max, đây sẽ là một điều đáng thất vọng.

Galaxy S27 Pro nên là một bản sao thu nhỏ của Ultra

Theo các nhà phân tích, Galaxy S27 Pro nên là một phiên bản nhỏ gọn hơn của Galaxy S27 Ultra, không hơn không kém. Sự khác biệt duy nhất giữa hai mẫu máy này chỉ nên nằm ở dung lượng pin và kích thước màn hình.

Chúng nên có cùng hệ thống camera, cùng con chip, cùng những tính năng thú vị (ví dụ như Privacy Display - màn hình bảo mật), cùng tốc độ sạc….

Có những người không ngại chi mức giá khủng của dòng Ultra nhưng lại không thể chịu nổi (hoặc không thể sử dụng thoải mái) chiếc màn hình khổng lồ gần 7 inch. Đó chính là lý do tại sao Galaxy S27 Pro nên là một bản sao của Galaxy S27 Ultra, chỉ là với kích thước nhỏ hơn.

Tất nhiên, ngay cả khi sử dụng con chip Snapdragon ở phân khúc thấp hơn, Galaxy S27 Pro vẫn sẽ đảm bảo tốc độ nhanh và độ ổn định cao. Nhưng vấn đề đặt ra là nếu bản Pro không mạnh mẽ bằng bản Ultra thì vị thế của chiếc Galaxy S27 tiêu chuẩn sẽ nằm ở đâu?

Rõ ràng, Samsung đang vô tình làm tổn hại đến danh tiếng của mẫu điện thoại cơ bản nhất trong dòng sản phẩm của mình.

Lợi thế của bản Pro: Mức giá dễ chịu hơn

Nếu tình trạng thiếu hụt hoặc biến động về RAM ("RAMpocalypse") vẫn tiếp diễn vào năm 2027 thì Galaxy S27 Ultra sẽ có mức giá cực kỳ đắt đỏ.

Galaxy S26.

Khi đó, Galaxy S27 Pro sẽ xuất hiện để "cứu vãn" tình hình (và cả doanh số) cho Samsung.

Nếu hãng có thể quảng bá Galaxy S27 Pro như một phiên bản Galaxy S27 Ultra với mức giá rẻ hơn nhưng vẫn giữ được sự sang trọng và hiệu năng mạnh mẽ, Samsung sẽ thành công. Nhưng nếu Galaxy S27 Pro ra mắt với chip kém hơn, camera bị cắt giảm chất lượng cùng hàng loạt thay đổi nhằm tiết kiệm chi phí… chúng sẽ khá thảm hại.

Những khó khăn của dòng iPhone mini (và iPhone Plus) từ Apple

Thực tế cho thấy, iPhone 13 mini và iPhone 12 mini chẳng mấy thành công. Cuối cùng, Apple đã từ bỏ dòng iPhone mini để chuyển hướng sang các mẫu iPhone có Plus. Các phiên bản iPhone 15 Plus và iPhone 16 Plus với kích thước lớn cũng không đạt được thành công như kỳ vọng. Đó là lý do tại sao chúng ta không thấy sự xuất hiện của iPhone 17 Plus và nhiều khả năng là cả iPhone 18 Plus cũng sẽ không bao giờ ra đời.

Trái ngược với Samsung, Apple đã (phần nào) thành công với iPhone siêu mỏng. Và vào năm 2027, chúng ta sẽ được chứng kiến ​​sự xuất hiện của iPhone Duo 2.

Vậy liệu dòng Galaxy S Pro mới có cơ hội đón nhận thêm một phiên bản thứ hai hay không? Theo các chuyên gia công nghệ, nếu Galaxy S27 Pro là một "bản sao" của Galaxy S27 Ultra với kích cỡ nhỏ gọn hơn (và rẻ hơn) thì khả năng thành công sẽ cao hơn nhiều.