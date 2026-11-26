Các hành tinh hình thành từ một đĩa vật chất đang quay, nên về nguyên tắc chúng đều phải tự quay cùng một hướng. Sao Kim là ngoại lệ, vì nó quay ngược chiều. Nếu đứng trên bề mặt, bạn sẽ thấy Mặt Trời mọc ở phía tây và lặn ở phía đông, nhưng lớp mây dày che kín khiến điều đó không thể quan sát được.

Sao Kim cũng quay chậm bất thường. Một ngày trên hành tinh này dài khoảng 243 ngày Trái Đất, trong khi một năm của nó chỉ khoảng 225 ngày, nghĩa là ngày dài hơn năm. Hành tinh này còn là hành tinh duy nhất có tốc độ quay vừa chậm vừa ngược chiều, khiến giới thiên văn học quan tâm tìm hiểu nguyên nhân.

Vì sao Sao Kim lại quay ngược chiều so với các hành tinh khác?

Giả thuyết đầu tiên cho rằng Sao Kim từng va chạm mạnh với một thiên thể có kích thước tương đương trong giai đoạn đầu của Hệ Mặt Trời. Theo nhà khoa học Garry Hunt, nếu cú va chạm làm thay đổi cả quỹ đạo, lực hấp dẫn của Mặt Trời, Sao Thủy và Trái Đất sẽ kéo nó trở lại, và chỉ hướng tự quay bị đảo ngược. Các nhà thiên văn học cũng liên hệ một va chạm tương tự với việc Sao Thiên Vương quay nghiêng.

Một giả thuyết khác chú ý nhiều hơn đến bầu khí quyển. Theo Scientific American, lực hút của Mặt Trời lên lớp khí quyển dày có thể tạo ra thủy triều khí quyển mạnh, kết hợp với ma sát giữa lớp phủ và lõi có thể làm hành tinh lật ngược trục. Năm 2001, hai nhà khoa học Alexandre Correia và Jacques Laskar đề xuất khả năng Sao Kim không hề lật trục, mà quay chậm dần đến khi dừng hẳn rồi đổi chiều, vì trạng thái quay ngược là trạng thái ổn định hơn.

Nghiên cứu gần đây của đại học São Paulo (Brazil), do giáo sư Sylvio Ferraz Mello dẫn đầu và đăng trên The Astronomical Journal, đi theo hướng này. Nhóm cho rằng hai lực đối nghịch cùng tác động: thủy triều hấp dẫn của Mặt Trời làm hành tinh quay chậm lại, trong khi lực nhiệt từ khí quyển đẩy nó quay theo hướng ngược lại. Nếu không có bầu khí quyển, thủy triều của Mặt Trời sẽ đưa Sao Kim về trạng thái quay thuận và đồng bộ với quỹ đạo trong chưa đến 1 triệu năm.

Hình minh họa hướng quay giữa Trái Đất và Sao Kim.

Theo nhóm nghiên cứu, Sao Kim có thể từng quay giống Trái Đất, sau đó quay chậm dần, rồi bầu khí quyển dày hình thành nhờ quá trình phun trào khí, đẩy hành tinh sang trạng thái quay ngược. Điều đó có nghĩa chiều quay hiện tại phụ thuộc vào khí quyển chứ không chỉ là hệ quả của một sự kiện duy nhất. Nhóm cũng cho rằng các hành tinh đá quay ngược có thể khá phổ biến ở những hành tinh nằm trong vùng sự sống quanh các ngôi sao giống Mặt Trời.