Galaxy S26 là đòn phản công trực diện của Samsung đối với iPhone 17 Pro

Theo báo cáo từ SammyGuru, Samsung đang tích cực cải tiến khả năng quay video của Galaxy S26 nhằm tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ với iPhone 17 Pro. Cụ thể, Samsung đang nghiên cứu tích hợp codec Advanced Pro Video (APV) và các cấu hình Look-Up Table (LUT) vào camera của Galaxy S26. Đây được xem là một trong những nâng cấp camera quan trọng nhất trong nhiều năm qua nhằm thu hẹp khoảng cách về chất lượng video với Apple.

Nhiều tính năng quay phim chuyên nghiệp đến với Galaxy S26.

Advanced Pro Video là tính năng cho phép ghi hình ở định dạng không làm giảm chất lượng hình ảnh, đồng thời tối ưu hóa dung lượng tệp mang lại sự linh hoạt và độ trung thực cao - điều rất quan trọng đối với các nhà làm video chuyên nghiệp. Còn với cấu hình LUT, người dùng có thể áp dụng hiệu ứng màu chuyên nghiệp cho cảnh quay, giảm thiểu sự phụ thuộc vào phần mềm chỉnh sửa và tăng cường khả năng sáng tạo.

Khác với truyền thống tập trung vào phần cứng, Samsung đang chuyển hướng chiến lược sang việc cải thiện quy trình làm việc chuyên nghiệp, không chỉ đơn thuần là thông số kỹ thuật. Trong khi iPhone 17 Pro đã thu hút sự chú ý với khả năng quay phim ProRes và tích hợp trong hệ sinh thái Final Cut Pro, Samsung đang tìm cách mang đến nhiều sự tự do sáng tạo hơn cho người dùng.

Samsung quyết không để iPhone 17 Pro bành chướng trên thị trường quay phim di động.

Galaxy S26 hướng đến những người dùng tìm kiếm sự linh hoạt và trải nghiệm sáng tạo, vì vậy Samsung không chỉ muốn lấp đầy khoảng trống về chất lượng video mà còn vượt trội hơn về khả năng tùy chỉnh. Sự thay đổi này cho thấy một xu hướng mới trong nhiếp ảnh và quay phim trên thiết bị di động khi các hãng công nghệ không chỉ tập trung vào camera mà còn nâng cao khả năng kiểm soát cho người sáng tạo.

Với Galaxy S26, Samsung đang quyết tâm đưa mọi thứ lên một tầm cao mới và thách thức sự thống trị của Apple trong lĩnh vực quay video di động chuyên nghiệp.