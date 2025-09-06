Hình ảnh Galaxy S26 Edge khiến người hâm mộ Apple “cười khẩy”

Dựa trên các tệp CAD được sử dụng để chế tạo phụ kiện cho Galaxy S26 Edge, chuyên gia rò rỉ @OnLeaks đã tạo ra cho Android Headlines hé lộ diện mạo của thiết bị sẽ trông như thế nào. Điều thú vị, người dùng sẽ thấy hình ảnh sản phẩm khá giống với những gì có thể sắp xảy ra với iPhone 17 Pro.

Galaxy S26 Edge có thiết kế camera sau đậm chất iPhone 17 Pro.

Những hình ảnh kết xuất cho thấy Galaxy S26 Edge có một mô-đun camera toàn chiều rộng, nhưng chỉ có hai camera được gắn ở phía bên trái. Được cho là sản phẩm thay thế Galaxy S26+, Galaxy S26 Edge có kích thước 158,4 x 75,7 x 5,5mm, mỏng hơn cả Galaxy S25 Edge dù có những cải tiến về pin. Tuy nhiên, phần camera lồi của thiết bị này dường như nhô ra tới 10,8mm, gần bằng độ dày của chính chiếc điện thoại, điều này hứa hẹn có thể làm giảm đi vẻ mỏng manh của thiết kế.

Báo cáo cũng cho biết Samsung đang tìm cách bổ sung nam châm Qi2 cho dòng Galaxy S26, điều phù hợp với những thông tin trong các rò rỉ trước đó. Mặc dù chưa có thông tin rõ ràng về điều này, nhưng các tệp CAD có thể sẽ bao gồm vị trí của nam châm để các ốp lưng có thể căn chỉnh với nam châm của điện thoại.

Một số góc nhìn khác nhau của hình ảnh kết xuất sản phẩm.

Đáng chú ý, một bài đăng trước đó đã khẳng định rằng Galaxy S26 Edge thực chất sẽ được gọi là Galaxy S26 Pro, bên cạnh một phiên bản Galaxy S26 tiêu chuẩn cũng sẽ được ra mắt. Tuy nhiên, bài đăng này đã nhanh chóng bị gỡ xuống, điều này khiến những thông tin về sản phẩm không được phân tích nhiều. Mặc dù vậy, đã có nhiều nguồn rò rỉ cho thấy Samsung có kế hoạch giới thiệu Galaxy S26 Pro nhằm thay thế cho phiên bản tiêu chuẩn.