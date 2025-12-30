Mẹo lấy lại cả chục GB dung lượng Windows 11 chỉ với một dòng lệnh đơn giản

Người dùng Windows thường xuyên đối mặt với tình trạng ổ cứng "bốc hơi" dung lượng một cách bí ẩn. Các tệp rác hệ thống, bộ nhớ đệm (cache) ứng dụng và các bản cập nhật liên tục khiến ổ C đầy nhanh chóng. Các công cụ dọn dẹp truyền thống như Disk Cleanup, xóa file tạm hay gỡ ứng dụng đôi khi chỉ giải quyết được phần ngọn và không thấm vào đâu. Tuy nhiên, có một giải pháp mạnh mẽ hơn mang tên CompactOS.

Windows thường bị đầy phân vùng hệ thống.

CompactOS là gì và nó hoạt động ra sao?

CompactOS là một tính năng tích hợp sẵn của Windows, cho phép nén toàn bộ các tệp cốt lõi của hệ điều hành như tệp nhị phân và thư viện hệ thống. Khác với nén NTFS thông thường, CompactOS được tối ưu hóa riêng cho Windows. Hệ thống sẽ giữ các tệp này ở trạng thái nén và chỉ giải nén "tức thì" khi cần sử dụng.

Kết quả là người dùng có thể tiết kiệm được một lượng lớn không gian lưu trữ mà không làm mất đi bất kỳ tính năng nào của hệ điều hành. Với các CPU hiện đại và ổ cứng SSD tốc độ cao, quá trình giải nén diễn ra mượt mà đến mức người dùng hầu như không cảm nhận được độ trễ hay ảnh hưởng đến hiệu suất.

Hướng dẫn kích hoạt CompactOS để lấy lại dung lượng

Trước khi thực hiện, bạn cần kiểm tra xem máy tính đã được kích hoạt tính năng này chưa.

Nhấn tổ hợp phím Windows + S, gõ cmd, nhấp chuột phải vào Command Prompt và chọn Run as administrator.

Tại dấu nhắc lệnh, bạn gõ compact /compactos:query và nhấn Enter. Nếu hệ thống báo "The system is not in the Compact state", bạn có thể tiến hành nén để giải phóng dung lượng bằng cách gõ lệnh compact /compactos:always và nhấn Enter.

Quá trình này có thể mất khoảng 20-30 phút tùy vào cấu hình máy. Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ báo cáo số lượng tệp đã nén và tổng dung lượng tiết kiệm được. Nếu muốn quay lại trạng thái ban đầu, bạn chỉ cần dùng lệnh compact /compactos:never.

Các dòng lệnh giúp kích hoạt CompactOS.

Ai nên và không nên sử dụng?

Nên dùng: Những người sử dụng ổ SSD dung lượng thấp (128GB, 256GB) và có CPU đời mới (Intel Core i3/Ryzen 3 trở lên). Đây là giải pháp "cứu tinh" hữu ích khi ổ đĩa báo đỏ.

Không nên dùng: Người dùng máy tính cũ với CPU yếu, hoặc những người đang sử dụng ổ cứng dung lượng lớn (1TB trở lên) vì lợi ích mang lại không đáng kể so với việc bắt CPU phải làm việc thêm. Ngoài ra, các tác vụ nặng như render video hay máy ảo cũng có thể bị ảnh hưởng nhẹ.

Mẹo nhỏ khác Bên cạnh CompactOS, nếu vẫn "khát" dung lượng, người dùng có thể tắt chế độ ngủ đông (Hibernate) bằng lệnh powercfg /hibernate off hoặc dọn dẹp các file update cũ để có thêm không gian lưu trữ cho những dữ liệu quan trọng hơn.