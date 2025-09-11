iPhone 17 Pro vừa ra mắt, người hâm mộ Samsung đã nhận "gáo nước lạnh" về Galaxy S26 Ultra

Trong khi thế giới công nghệ vẫn còn đang bàn tán sôi nổi về dòng iPhone 17 vừa được Apple ra mắt, một tin đồn đáng thất vọng đã giáng một đòn mạnh vào cộng đồng người hâm mộ Samsung. Theo một nguồn tin uy tín, camera tele 3x trên siêu phẩm Galaxy S26 Ultra sắp tới có thể không được nâng cấp, thậm chí còn là một bước "cải lùi" so với thế hệ S25 Ultra.

Galaxy S26 Ultra sẽ là bước "cải lùi" về camera?

Trước đây, nhiều tin đồn cho rằng S26 Ultra sẽ được trang bị cảm biến tele 3x 12MP mới. Tuy nhiên, leaker nổi tiếng và cực kỳ đáng tin cậy là UniverseIce vừa đưa ra một thông tin trái ngược. Theo đó, Samsung có thể sẽ chỉ sử dụng một cảm biến 10MP cho camera này.

Đáng lo ngại hơn, cảm biến 10MP mới này được cho là có kích thước vật lý nhỏ hơn cả cảm biến Sony IMX754 đang được dùng trên S25 Ultra. Về mặt lý thuyết, một cảm biến nhỏ hơn với độ phân giải thấp hơn là một sự hạ cấp, dù rằng có thể có những cải tiến về khả năng xử lý trong điều kiện thiếu sáng.

Thông tin này xuất hiện vào một thời điểm cực kỳ nhạy cảm. Chỉ một ngày sau khi Apple trình làng iPhone 17 Pro và Pro Max với những nâng cấp đáng kể về camera, gồm cả cảm biến zoom, tin đồn về việc Samsung "cải lùi" khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về khả năng cạnh tranh của flagship nhà Samsung vào năm sau.

Ảnh minh họa.

UniverseIce cũng cho biết thêm, các linh kiện cho S26 Ultra gần như đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, nghĩa là các thông số phần cứng khó có thể thay đổi vào giờ chót. Điều này càng củng cố khả năng tin đồn trên là sự thật.

Có vẻ như Samsung đang chấp nhận "thụt lùi" trong cuộc đua camera năm tới. Nhiều khả năng, người dùng sẽ phải đặt hy vọng vào Galaxy S27 Ultra ra mắt vào năm 2027 để chứng kiến một câu trả lời đanh thép của Samsung dành cho Apple.