WhatsApp, Viber bất ngờ được tải nhiều tại Việt Nam

Bảng xếp hạng ứng dụng tải nhiều trên iOS ngày 30/12 ghi nhận WhatsApp và Viber là hai ứng dụng được tải nhiều nhất - điều hiếm khi xảy ra trước đây, trong khi Telegram đứng thứ 5. Một số ứng dụng nhắn tin phổ biến như Zalo, Messenger, Signal, Lotus ở ngoài top 30 dù trước đó Zalo thường xuyên có mặt trong top 10. Tính riêng hạng mục mạng xã hội trên iPhone, Zalo xuống top 7, Lotus Chat thứ 12.

Trên Android, Zalo vẫn ở vị trí cao, tuy nhiên các ứng dụng như Viber, Discord liên tục cạnh tranh và làm thay đổi thứ hạng trong nhóm ứng dụng liên lạc của Play Store.

Top ứng dụng tải nhiều trên iOS tại Việt Nam, sáng 30/12. Ảnh: Lưu Quý

Trong khi trước đó, theo báo cáo tổng kết năm 2025 của nền tảng hạ tầng Internet là Cloudflare, Zalo là công cụ nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam, đồng thời ghi dấu trên bản đồ Internet thế giới khi vào top 10 dịch vụ nhắn tin được sử dụng nhiều, được thống kê qua dịch vụ VPN 1.1.1.1.

Hiện chưa có báo cáo cụ thể liên quan đến lý do Viber, WhatsApp bất ngờ được tải nhiều. Tuy nhiên, theo một chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, nhiều khả năng người dùng tại Việt Nam muốn đa dạng hóa các công cụ nhắn tin. Điều này diễn ra trong bối cảnh Zalo, ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất Việt Nam, có một số động thái khiến họ không hài lòng.

Từ 26/12, nhiều người dùng Zalo nhận được thông báo về điều khoản dịch vụ mới. Thông báo hiện bất ngờ giữa lúc cần nhắn tin, khiến nhiều người bối rối hoặc khó chịu vì cảm giác bị "ép" chấp thuận. Trong trường hợp từ chối, Zalo cho biết sẽ xóa tài khoản và dữ liệu của người dùng trong 45 ngày.

Khảo sát của VnExpress từ ngày 28 đến 30/12 với hơn 17.000 lượt tham gia cho thấy 83% người được hỏi phản đối cách làm của Zalo, cho rằng nền tảng nên có cách thông báo khác; 12% coi việc này "bình thường" vì các nền tảng khác vẫn cập nhật mà không thông báo cho người dùng.

Đại diện Zalo chưa đưa ra bình luận. Tuy nhiên, trên website hỗ trợ, nền tảng lý giải việc cập nhật điều khoản "là một hoạt động phổ biến đối với tất cả ứng dụng và nền tảng công nghệ trên thế giới nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và cung cấp thông tin rõ ràng cho người dùng về những thay đổi trong quá trình cung cấp dịch vụ".

Ngoài ra, một nguyên nhân khác có thể đến từ chiến dịch thu hút người dùng của ứng dụng nước ngoài. Chẳng hạn Viber mới đây phát triển Viber Dating và Viber Plus, giúp kết bạn với những người mới và trò chuyện với hệ thống được khẳng định "bảo mật cao".

Các ứng dụng như Viber, WhatsApp cũng được đánh giá cao về tính năng bảo mật, hỗ trợ mã hóa đầu cuối, tin nhắn tự hủy, trong khi vẫn có thể đồng bộ giữa nhiều thiết bị.

Tính đến hết năm 2025, Zalo có gần 80 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng với gần 2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày, theo báo cáo từ nền tảng. Top 10 dịch vụ nhắn tin tại Việt Nam, theo Cloudflare, lần lượt là Zalo, WhatsApp, QQ, Telegram, Viber, Messenger, WeChat, Line, Signal, KakaoTalk.