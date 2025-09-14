Galaxy S26 Ultra có thể gây ra nỗi thất vọng

Với việc iPhone 17 Pro Max đã ghi nhận sự cải thiện mạnh mẽ về tốc độ sạc pin, nhiều người đang chờ đợi phản hồi từ Samsung đối với Galaxy S26 Ultra mà Samsung ra mắt vào đầu năm sau. Tuy nhiên, các rò rỉ mới cho thấy người dùng sẽ phải thất vọng.

Không chỉ không có công nghệ pin silicon-carbon, Galaxy S26 Ultra cũng không hỗ trợ cải thiện tốc độ sạc.

Đầu tiên, các thông tin rò rỉ cho thấy Samsung vẫn chưa sẵn sàng áp dụng công nghệ pin silicon-carbon và khả năng hãng sẽ trang bị công nghệ sạc nhanh hơn dường như đang trở nên mờ nhạt.

Tin đồn về pin Galaxy S26 Ultra bắt đầu xuất hiện từ tháng 7 khi người rò rỉ nổi tiếng Ice Universe tuyên bố trên mạng xã hội X rằng Galaxy S26 Ultra “đã được xác nhận 100%” sẽ vượt qua tốc độ sạc nhanh 45W mà Samsung đã duy trì trong nhiều năm.

Mặc dù báo cáo từ Sam Mobile ban đầu đã làm rõ rằng 60W sẽ là tốc độ sạc có mặt trên Galaxy S26 Ultra khi sản phẩm ra mắt vào năm 2026. Tuy nhiên, thông tin mới nhất từ Sammy Guru cho thấy Galaxy S26 Ultra có thể vẫn bị giới hạn ở tốc độ sạc 45W giống như Galaxy S25 Ultra và các thiết bị Galaxy trước đó. Các chứng nhận quản lý từ Trung Quốc cũng xác nhận rằng Galaxy S26 Ultra chỉ được phép sạc với tốc độ tối đa 45W.

Galaxy S26 Ultra sẽ gặp khó so với những cải thiện của iPhone 17 Pro Max.

Đáng chú ý, mặc dù chứng nhận này không trực tiếp đề cập đến tên Galaxy S26 Ultra, nhưng rò rỉ từ cơ sở dữ liệu GSMA đã tiết lộ số model SM-S948 cho thấy rằng Galaxy S26 Ultra chỉ được đánh giá với tốc độ sạc 45W tại Trung Quốc. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về tính xác thực của những tin đồn trước đó về việc Galaxy S26 Ultra sẽ có sạc nhanh hơn.

Có khả năng Samsung sẽ phát hành một phiên bản điện thoại khác cho thị trường Trung Quốc, vì thông số kỹ thuật có thể khác nhau tùy theo từng quốc gia. Tuy nhiên, chưa từng có tiền lệ nào cho thấy công ty thực hiện những thay đổi lớn như vậy đối với dòng điện thoại chủ lực của mình.

Dù vậy, Galaxy S26 vẫn hứa hẹn nhiều điều thú vị, bao gồm những thay đổi lớn về thiết kế, với khả năng các góc bo tròn hơn trên S26 Ultra.