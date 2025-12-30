Robot tự hành siêu tí hon, biết "nhảy múa" để giao tiếp

Giới khoa học vừa chứng kiến một bước đột phá ngoạn mục khi các nhà nghiên cứu Mỹ công bố loại robot tự hành có thể lập trình hoàn chỉnh với kích thước nhỏ hơn cả một hạt muối. Điều đáng kinh ngạc hơn cả là chi phí để sản xuất ra cỗ máy tinh vi này chỉ tốn đúng... 1 xu (khoảng 250 đồng).

Con chip nhỏ nhất thế giới.

Đây là thành quả của sự hợp tác giữa hai gã khổng lồ trong giới nghiên cứu là đại học Pennsylvania (Penn Engineering) và đại học Michigan. Trong khi các kỹ sư tại Penn chịu trách nhiệm thiết kế "cơ thể" vật lý siêu nhỏ (khoảng 200 x 300 x 50 micromet), thì các nhà khoa học tại Michigan – nơi từng tạo ra máy tính nhỏ nhất thế giới – đã thổi hồn vào đó bằng một "bộ não" điện tử thông minh.

Ở kích thước vi mô tương đương vi sinh vật, việc sử dụng bánh xe hay chân tay cơ học là bất khả thi do lực cản và độ nhớt của môi trường. Các nhà khoa học đã giải quyết bài toán này bằng một hệ thống đẩy ion đột phá. Thay vì dùng động cơ, robot tạo ra một điện trường để tác động lên các ion trong dung dịch xung quanh, giúp nó "bơi" đi một cách linh hoạt. Thiết kế không bộ phận chuyển động này giúp robot cực kỳ bền bỉ, thậm chí không hề hấn gì khi bị gắp bởi các dụng cụ thí nghiệm.

Hình ảnh thực tế của robot tự hành nhỏ nhất thế giới.

Để điều khiển đội quân tí hon này, các nhà nghiên cứu sử dụng các xung ánh sáng chiếu vào tấm pin mặt trời trên thân robot. Ngược lại, để robot gửi dữ liệu thu thập được (như nhiệt độ môi trường) về trạm kiểm soát, chúng được lập trình để thực hiện các chuyển động lắc lư đặc trưng – giống như "vũ điệu" mà loài ong mật dùng để giao tiếp với nhau.

Dù sở hữu hàng loạt công nghệ tiên tiến từ cảm biến, bộ nhớ đến vi xử lý hiệu suất cao, nhưng nhờ quy trình chế tạo thông minh, chi phí sản xuất mỗi robot chỉ vỏn vẹn 1 xu. Các nhà nghiên cứu khẳng định đây mới chỉ là "chương đầu tiên".

Với khả năng sản xuất hàng loạt giá rẻ, trong tương lai gần, hàng triệu robot này có thể được bơm vào cơ thể người để dẫn thuốc đến đúng tế bào bệnh, hoặc tham gia vào các dây chuyền sản xuất vi mô mà mắt thường không thể nhìn thấy.