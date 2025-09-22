Galaxy S26 Ultra gây bất ngờ khi được người dùng "mê" hơn iPhone 17 Pro

Dĩ nhiên, đối thủ chính của Apple là Samsung cũng không chịu ngồi yên khi công ty Hàn Quốc cũng đang chuẩn bị cho sự ra mắt của mẫu cao cấp Galaxy S26 Ultra vào đầu năm sau. Các tin đồn chỉ ra rằng sản phẩm này cũng mang trên mình một thiết kế mới.

iPhone 17 Pro mang đến một cái nhìn mới mẻ hơn ở mặt sau.

Câu hỏi đặt ra là người dùng ủng hộ thiết kế nào hơn giữa iPhone 17 Pro và Galaxy S26 Ultra? Để tìm hiểu câu trả lời, trang PhoneArena đã thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến từ độc giả và cho thấy những phát hiện thú vị. Kết quả cho thấy, phần lớn người tham gia (41,11%) ủng hộ thiết kế mới của Galaxy S26 Ultra với các góc bo tròn và cụm camera lồi. Đứng thứ hai trong cuộc khảo sát, 34,31% cho rằng cả hai mẫu điện thoại đều không có thiết kế hấp dẫn.

Sự quay lưng của người dùng đối với thiết kế iPhone 17 Pro diễn ra khi sản phẩm sở hữu cụm camera được thiết kế lại, thân máy bằng nhôm nguyên khối và mặt lưng làm từ Ceramic Shield. Rõ ràng, thiết kế này đã gây ra nhiều tranh cãi và không ít người cảm thấy thất vọng. Kết quả cho thấy, chỉ có 14,27% người tham gia khảo sát cho rằng iPhone 17 Pro trông khá đẹp, điều này có nghĩa một số người vẫn ủng hộ hướng đi mới của Apple.

Hình ảnh rò rỉ Galaxy S26 Ultra (trái) bên cạnh Galaxy S25 Ultra.

Khi những tin đồn về iPhone 17 Pro xuất hiện, nhiều người đã bày tỏ sự không hài lòng. Tuy nhiên, với màu sắc Cam Vũ Trụ mới, một số người đã thay đổi quan điểm và cảm thấy thiết kế không tệ như họ nghĩ. Chỉ có 10,31% người bình chọn cho rằng cả hai điện thoại đều đẹp.

Có vẻ như Galaxy S26 Ultra đang nhận được nhiều sự yêu thích hơn, trong khi iPhone 17 Pro không được đánh giá cao về mặt thẩm mỹ. Dù thiết kế của Galaxy S26 Ultra không phải là một bước đột phá lớn trong ngành công nghiệp smartphone nhưng vẫn có tiềm năng trở nên hấp dẫn tùy thuộc vào cách Samsung thực hiện. Ngược lại, iPhone 17 Pro lại bị cho là có thiết kế hơi thô, điều này lý giải tại sao nhiều người không ấn tượng với nó. Tuy nhiên, một số người hâm mộ Apple đã bắt đầu quen với thiết kế này và có thể sẽ sớm yêu thích nó.