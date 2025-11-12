Galaxy S26 Edge: Có cũng được, không có cũng chẳng sao

Việc Samsung ngừng phát triển Galaxy S26 Edge bắt nguồn từ doanh số chiếc Galaxy S25 Edge siêu mỏng của công ty không đạt được thành công như mong đợi, dẫn đến nhiều tin đồn cho rằng quá trình phát triển của Galaxy S26 Edge đã bị ngừng lại.

Hình ảnh kết xuất được cho là của Galaxy S26 Edge.

Tuy nhiên, những thông tin gần đây cho biết Galaxy S26 Edge có thể sẽ trở lại, mặc dù thời điểm ra mắt vẫn chưa được xác định. Nhưng trước khi sản phẩm này ra mắt, chúng ta hãy cùng xem lý do cho sự thất bại mà Galaxy S25 Edge gặp phải.

Khi Galaxy S25 Edge không tạo được sức hút

Đầu tiên, chúng ta cần phải ghi nhận rằng Galaxy S25 Edge là một sản phẩm kỹ thuật ấn tượng. Với trọng lượng chỉ 163 gram và độ dày 5,8 mm, điện thoại mỏng hơn so với các phiên bản Plus và Ultra. Sản phẩm được trang bị chip Snapdragon 8 Elite, RAM 12 GB và camera chính 200 MP từ phiên bản Ultra.

Tuy nhiên, mặc dù có thông số kỹ thuật mạnh mẽ, Galaxy S25 Edge lại không bán chạy. Nguyên nhân có thể không phải do hiệu suất kém, mà do sự cạnh tranh từ iPhone Air - một sản phẩm mỏng hơn và có giá thành hợp lý hơn, mặc dù chỉ trang bị camera 48 MP và pin nhỏ hơn.

Galaxy S25 Edge và iPhone Air được đặt cạnh nhau.

Mặc dù thanh mảnh và hấp dẫn cho thị trường Trung Quốc, iPhone Air cũng không tạo ra sức hút lớn tại thị trường quốc tế. Điều này đặt ra thách thức lớn cho Samsung trong việc phát triển Galaxy S26 Edge. Để thành công, Samsung cần tập trung vào thiết kế trước, sau đó mới đến thông số kỹ thuật. Đó là lý do các tin đồn chỉ ra rằng Galaxy S26 Edge có thể mỏng hơn, với độ dày khoảng 5,5 mm, pin 4.200 mAh và camera siêu rộng 50 MP được nâng cấp.

Galaxy S26 Edge: nỗ lực “vô thưởng vô phạt” của Samsung

Khi cầm Galaxy S25 Edge, người dùng sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng và cao cấp của thiết bị. Galaxy S26 Edge có tiềm năng để nâng cao trải nghiệm này hơn nữa. Nếu không ra mắt, Samsung có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng cho danh tiếng của mình, khi Apple đã thu hút được sự chú ý với iPhone Air - một sản phẩm kém hơn về mặt kỹ thuật nhưng lại được tiếp thị tốt.

Nhưng ngay cả khi Galaxy S26 Edge ra mắt, thách thức vẫn còn đó. Apple đang chuẩn bị cho phiên bản nâng cấp của iPhone Air, có thể nâng cao tiêu chuẩn cho điện thoại mỏng. Samsung sẽ cần thuyết phục người tiêu dùng rằng Galaxy S26 Edge không chỉ là một sản phẩm mới lạ, mà còn là một lựa chọn cao cấp thực sự.

Galaxy S26 Edge vẫn đóng một vai trò nào đó quan trọng với Samsung, mặc dù công ty có thể không ra mắt sản phẩm vào mùa xuân năm sau.

Galaxy S26 Edge đang trong hành trình tìm kiếm sự cân bằng hoàn hảo giữa thiết kế, khả năng sử dụng và hiệu suất. Nếu không, sản phẩm có nguy cơ bị nhớ đến như một sản phẩm bị Apple lấn át, thay vì là một thử nghiệm táo bạo trong ngành công nghiệp smartphone.

Đối với người tiêu dùng, chiếc điện thoại này không quá quan trọng, ít nhất ở thời điểm hiện tại bởi smartphone siêu mỏng chưa thực sự nổi bật cho nhu cầu sử dụng chính thống.